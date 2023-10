Onderzoek naar behoudswetten in de kwantummechanica

Behoudswetten zijn fundamentele principes in de natuurkunde die het behoud van bepaalde hoeveelheden of eigenschappen in geïsoleerde fysieke systemen in de loop van de tijd beschrijven. Deze wetten, waaronder het behoud van massa-energie, momentum en elektrische lading, zijn cruciaal voor het begrijpen van het gedrag van het universum. Ze bepalen de processen die wel of niet in de natuur kunnen voorkomen. Het behoud van momentum laat bijvoorbeeld zien dat de som van alle impulsen constant blijft in een gesloten systeem voor en na een gebeurtenis, zoals een botsing.

Hoewel behoudswetten in de klassieke mechanica goed ingeburgerd zijn, worden ze intrigerend op het gebied van de kwantummechanica. In de kwantummechanica zijn behoudsstellingen afgeleid van principes zoals de symmetrieën van fysieke systemen, in tegenstelling tot de klassieke mechanica, waar ze vanaf het begin worden aangenomen.

In een nieuwe studie gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences ontwikkelden onderzoekers een gedachte-experiment om de behoudswetten in de kwantummechanica verder te onderzoeken. Gedachte-experimenten, hypothetische scenario's die worden gebruikt om de gevolgen van theorieën en principes te onderzoeken, bieden nieuwe inzichten in de aard van de kwantummechanica.

Bij het gedachte-experiment van de onderzoekers zijn twee personages betrokken, Alice en Bob, die op stoelen zitten met wielen naar elkaar toe gericht. Wanneer ze elkaar duwen, bewegen ze met dezelfde snelheid in tegengestelde richtingen, wat resulteert in een constante som van snelheden gelijk aan nul. Dit demonstreert het behoud van momentum binnen het kwantumrijk.

De betekenis van dit gedachte-experiment reikt verder dan het specifieke scenario ervan. Het illustreert de universele toepasbaarheid van natuurbehoudswetten, en omvat scenario's met variërende massa's, initiële beweging en complexe interacties. Behoudswetten komen voort uit de symmetrieën die in de natuur voorkomen, en hun voorspelbaarheid geldt ongeacht de specifieke details van de interacties.

In de kwantummechanica staan ​​de traditionele natuurbehoudswetten echter voor uitdagingen. Het meten van een specifieke grootheid in een kwantumsysteem verstoort het systeem en verandert de daaropvolgende evolutie fundamenteel. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, ontwierpen de onderzoekers een experimentele opstelling waarbij een kwantumsysteem in een specifieke begintoestand werd voorbereid en onmiddellijk na de bereiding een geconserveerde hoeveelheid werd gemeten. Vervolgens lieten ze het systeem evolueren zonder enige metingen, waaruit bleek dat het behoud van impulsmoment zelfs in individuele gevallen blijft bestaan.

Deze studie draagt ​​bij aan een dieper begrip van de onderliggende principes van de kwantummechanica en de behoudswetten die het gedrag van kwantumsystemen bepalen. Door deze wetten te onderzoeken via gedachte-experimenten en innovatieve experimentele opstellingen kunnen wetenschappers doorgaan met het ontrafelen van de mysteries van het kwantumrijk.

Bronnen:

– Titel: Behoudswetten in de kwantummechanica uitgelegd in experimenten

Bron: Proceedings van de National Academy of Sciences

Auteurs: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Datum: november 2020