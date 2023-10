Het mysterie van vroege heldere sterrenstelsels opgelost: barstende stervorming

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft onlangs beelden vastgelegd van enkele van de vroegste sterrenstelsels in het universum, die zich binnen een paar honderd miljoen jaar na de oerknal hebben gevormd. Deze sterrenstelsels leken te helder, te groot en te ontwikkeld voor hun leeftijd, wat het standaardmodel van de kosmologie uitdaagde. Nieuw onderzoek gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters suggereert echter dat uitbarstingen van stervorming, een fenomeen dat gepaard gaat met korte, intense perioden van geboorte en dood van sterren gevolgd door langere, rustigere fasen, dit mysterie kunnen verklaren.

De onderzoekers gebruikten geavanceerde computersimulaties uit het Feedback of Relativistic Environments (FIRE) project om dit probleem te onderzoeken. Uit de simulaties bleek dat bursty-stervorming een verklaring zou kunnen zijn voor de verrassende helderheid die werd waargenomen in de vroege sterrenstelsels die door JWST werden vastgelegd. Uitbarsting van stervorming komt vaak voor in sterrenstelsels met een lage massa en wordt gekenmerkt door uitbarstingen van stervorming gevolgd door supernova-explosies, waarbij gas wordt uitgestoten dat later weer terugvalt om nieuwe sterren te vormen. Wanneer sterrenstelsels echter groot genoeg worden, houdt hun zwaartekracht het sterrenstelsel bij elkaar en brengt het in een stabiele toestand, waardoor de uitstoot van gas wordt voorkomen.

Indien bevestigd, zou deze verklaring de noodzaak van herzieningen of aanpassingen aan het standaardmodel van de kosmologie vermijden. De bevindingen werpen licht op de fysica van de kosmische dageraad en dagen eerdere speculaties over het vroege universum uit. Door solide observationeel bewijs te leveren heeft de JWST ons begrip van de fysieke details van sterrenstelsels enorm vergroot en ons in staat gesteld de fysica van het vroege universum opnieuw te bekijken en te bestuderen.

