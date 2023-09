Een tieneronderzoeker ontdekt een wesp die door plastic kan boren

Met een opmerkelijke ontdekking heeft een tieneronderzoeker genaamd Matvey Nikelshparg ontdekt dat een soort sluipwesp het vermogen heeft om door plastic te boren. Nikelshparg, die een passie heeft voor het bestuderen van sluipwespen, deed deze ontdekking terwijl hij experimenten uitvoerde met de insecten in zijn thuislaboratorium.

De soort in kwestie, Eupelmus messengere, is een kleine wesp die zijn eieren doorgaans op of in andere insecten legt. Deze wespen gebruiken een orgaan dat een legboor wordt genoemd om zich in verharde plantengroei te boren, bekend als gallen, die de larven van andere wespensoorten beschermen. Nikelshparg merkte echter op dat de E. messene-wesp zijn legboor kon gebruiken om door een plastic petrischaaltje te boren en een ei buiten de container te leggen.

Nikelshparg rapporteerde zijn bevindingen in The Journal of Hymenoptera Research. Hij voerde experimenten uit om te onderzoeken wat er zou gebeuren als meerdere E. messenger-wespen bij één enkele gastheerlarve in een petrischaaltje werden geplaatst. Terwijl de meeste wespen de larve onmiddellijk aanvielen, koos één individu ervoor om in de polystyreenwand van de schaal te boren. Dit gedrag werd waargenomen bij acht van de 56 opgeheven wespen.

Het proces van het doorboren van plastic duurde voor de wespen ruim twee uur, gedurende welke ze pauzes namen voor lunch of water. De onderzoekers merkten ook op dat de boorbeweging van de wesp verschilde van het boren in gallen. Het bleek dat de wespen een flexibel boorgedrag vertoonden als het om kunststofoppervlakken ging.

Het vermogen van deze wespen om plastic binnen te dringen, roept intrigerende vragen op. Het is onduidelijk hoe de wespen het gladde oppervlak van de petrischaal doorboren, vooral omdat scheuren, die ze meestal in gallen uitbuiten, in plastic niet aanwezig zijn. Bovendien blijft het onbekend waarom andere verwante soorten niet hetzelfde gedrag vertonen.

Deze ontdekking zou bredere implicaties kunnen hebben voor het begrijpen van de prikinstrumenten van verschillende insecten, waaronder muggen die ziekten overbrengen. Het kan zelfs leiden tot de ontwikkeling van nieuwe chirurgische apparatuur, geïnspireerd op het boorvermogen van de wespen.

