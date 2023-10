NASA gaat de vreemde metalen asteroïde Psyche verkennen

By

NASA begint aan een ambitieuze missie om een ​​asteroïde genaamd Psyche te verkennen, waarvan wordt aangenomen dat deze grotendeels uit metaal bestaat. Onder leiding van Lindy Elkins-Tanton van de Arizona State University markeert deze missie de eerste keer dat NASA een wereld met een metalen oppervlak bezoekt. In tegenstelling tot eerdere missies die zich richtten op steen, ijs of gas, wil het Psyche-ruimtevaartuig inzicht geven in de vorming van planeten met metaalrijke kernen.

De asteroïde Psyche, die ongeveer zo groot is als Massachusetts, werd in 1852 ontdekt. ​​Onderzoekers schatten dat deze vanwege zijn hoge dichtheid voor ongeveer 30 tot 60 procent uit metaal bestaat. Ondanks dat het ruimtevaartuig beperkte kennis heeft van zijn fysieke verschijning, zal het beelden vastleggen zodra het de asteroïde in augustus 2029 bereikt.

Wetenschappers speculeren dat Psyche mogelijk kraters bevat die omringd zijn door ijzeren punten, die het gevolg zijn van het stollen van gesmolten metaal door impact. De asteroïde kan ook grote metalen kliffen en overblijfselen van groengele lavastromen onthullen. De huidige waarnemingen laten telescopen alleen toe om Psyche als een lichtpunt te zien, aangezien het meer dan 150 miljoen kilometer verderop ligt in het buitenste gebied van de belangrijkste asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter.

Het Psyche-ruimtevaartuig wordt gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida bovenop een SpaceX-raket, met de eerste mogelijkheid om te lanceren gepland voor donderdagochtend om 10:16 uur EDT.

Deze missie biedt wetenschappers een unieke kans om dieper in te gaan op de vorming en samenstelling van hemellichamen, en zo licht te werpen op de geschiedenis van de kern van onze eigen planeet.

Bronnen:

– Nationale Publieke Radio

– NASA/JPL-Caltech