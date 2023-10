De geluiden van Pando: luisteren naar de communicatie van de oude boom

Er zijn onlangs opnames gemaakt waarmee we de geluiden kunnen horen die worden geproduceerd door een van de meest uitgebreide en oudste levende organismen op aarde. Pando, een enorm bos gevormd door een enkele boom, is een opmerkelijke plant die tot de trillende espsoort behoort. Met 47,000 stengels die allemaal identiek DNA bezitten, verspreidt Pando zich over 100 hectare in Utah. Met een geschatte leeftijd van potentieel 12,000 jaar oud weegt dit kolossale levende wezen 6,000 ton en beschikt het over boomachtige stengels die tot 24 meter hoog kunnen worden.

Geluidskunstenaar Jeff Rice werkte samen met Friends of Pando om de geluiden van dit verborgen organisme op te nemen. Door een hydrofoon in een holte aan de basis van een tak te plaatsen en deze naar de wortels van de boom te leiden, ontdekte Rice een zwak geluid, dat zelfs trillingen opving tijdens een onweersbui. De kunstenaar gelooft dat de trillingen worden veroorzaakt doordat miljoenen bladeren in het bos trillen en hun trillingen via de takken naar de aarde overbrengen.

Het wortelstelsel van Pando is met elkaar verbonden, zoals blijkt uit de opgevangen geluiden van bonzen wanneer er van een afstand op een tak werd getikt. Hoewel gedeelde wortelsystemen gebruikelijk zijn bij espsoorten, valt Pando op door zijn opmerkelijke omvang en leeftijd.

Deze ongekende kans om naar de klanken van Pando te luisteren heeft zowel artistieke als wetenschappelijke potentie. Lance Oditt, de oprichter van Friends of Pando, ziet het potentieel om deze gedegen gegevens te gebruiken in wetenschappelijke studies om het enorme verborgen hydraulische systeem beter te begrijpen zonder enige schade aan te richten.

Jeff Rice benadrukte het belang van natuurlijke geluiden in milieustudies en stelde dat ze een registratie zijn van de lokale biodiversiteit en kunnen worden gebruikt om veranderingen in het milieu te meten. Helaas verkeert Pando momenteel in een staat van achteruitgang als gevolg van menselijke activiteiten zoals het opruimen van habitats en het uitroeien van roofdieren die helpen de herbivorenpopulaties onder controle te houden. Dit roept zorgen op over de toekomst van dit bijzondere organisme en het ecosysteem dat het ondersteunt.

