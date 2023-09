Gliese 367 b: een ultradichte exoplaneet met een mysterieuze oorsprong

Astronomen hebben een opmerkelijke exoplaneet ontdekt, Gliese 367 b genaamd, ook bekend als Tahay, die hun aandacht heeft getrokken vanwege zijn unieke eigenschappen. Gliese 367 b is gecategoriseerd als een planeet met een Ultrakorte Periode (USP), die een baan rond zijn ster in slechts 7.7 uur voltooit. Het is een van de bijna 200 andere USP-planeten die tot nu toe zijn geïdentificeerd. Wat Gliese 367 b echter onderscheidt, is de ongelooflijke dichtheid, bijna tweemaal die van de aarde.

Met zo'n hoge dichtheid geloven wetenschappers dat Gliese 367 b bijna volledig uit ijzer moet bestaan, omdat de rotsachtige mantel is weggenomen. Elisa Goffo, de hoofdauteur van een recent onderzoek naar Gliese 367 b, vergelijkt het met een aarde-achtige planeet zonder zijn rotsachtige mantel.

Gliese 367 b werd aanvankelijk ontdekt met behulp van gegevens van NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Later onderzoek heeft de metingen verbeterd en een nauwkeurigere schatting van de massa en straal opgeleverd. De massa van de planeet is nu vastgesteld op 63% van die van de aarde, en de straal is 70% van die van de aarde.

Een van de intrigerende aspecten van Gliese 367 b is de oorsprong ervan. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat de planeet in zijn huidige staat is ontstaan. Eén mogelijkheid is dat het de kern is van een planeet waarvan de mantel is weggenomen als gevolg van een catastrofale gebeurtenis of botsingen met andere protoplaneten tijdens de vroege vorming ervan. Een andere mogelijkheid is dat Gliese 367 b omringd was door een ijzerrijk gebied in de protoplanetaire schijf waaruit het gevormd was.

Het onderzoek van Goffo en haar team onthulde ook de aanwezigheid van nog twee planeten in het Gliese 367-systeem: Gliese 367 c en d. De aanwezigheid van deze extra planeten ondersteunt het idee dat USP-planeten vaak worden aangetroffen in systemen met meerdere planeten, wat duidt op mogelijke vormingsscenario's.

Gliese 367 b maakt deel uit van een unieke klasse exoplaneten die super-Mercuries worden genoemd. Deze planeten hebben een samenstelling die vergelijkbaar is met die van Mercurius, maar zijn groter en dichter. Vooral Gliese 367 b is de dichtste USP-planeet die tot nu toe is ontdekt, met een ijzeren kern die 91% van zijn massa uitmaakt.

Hoewel de exacte oorsprong van Gliese 367 b een mysterie blijft, blijven de ongebruikelijke kenmerken ervan de huidige modellen van planetaire vorming uitdagen. Verdere studies en observaties van deze fascinerende exoplaneet kunnen waardevolle inzichten opleveren in de vorming en evolutie van planeten onder extreme omstandigheden.

