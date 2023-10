Nieuw onderzoek wijst op het oude Mud Lake als potentiële bron van bewijs voor leven op Mars

Wetenschappers die op zoek zijn naar bewijs van de bewoonbaarheid van Mars in het verleden, willen hun aandacht misschien richten op een oud moddermeer, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Hoewel regio's met overvloedige sedimenten over het algemeen als goede startpunten voor de zoektocht worden beschouwd, suggereert de studie dat het onderzoeken van de bron van de sedimenten, in plaats van de regio's waar ze naartoe stroomden, vruchtbaarder kan zijn.

De onderzoekers stellen voor dat de Hydraotes Chaos-regio, een subregio van Oxia Palus, een oud moddermeer bevat dat verborgen bewijsmateriaal van vorig leven zou kunnen bevatten. Het moddermeer, bijna 4 miljard jaar geleden gevormd door lozingen uit met gas gevulde moddersteenstratigrafie, biedt een uniek kijkje in oude aquifermaterialen.

In tegenstelling tot de uitgestrekte overstromingskanalen die Mars bedekken, vereenvoudigt het vlakke bekken in Hydraotes Chaos het onderzoek van de watervoerende lagen van Mars en vermindert het risico van sedimentaire verwerving over land. Bovendien kan de ondergrond van Mars bewoonbaar zijn gebleven, zelfs nadat het oppervlak van de planeet onherbergzaam werd. Daarom zou het onderzoeken van de sedimenten in het moddermeer bewijs van leven uit het geologische verleden van Mars kunnen onthullen.

NASA Ames overweegt de vlaktes van Hydraotes Chaos als mogelijke landingsplaats voor een toekomstige missie gericht op het zoeken naar biomarkers, met name lipiden, die het potentieel hebben om miljarden jaren op Mars te overleven. De regio vertoont ook andere fascinerende kenmerken, zoals wijdverspreide moddervulkanen en diapirs, die inzicht verschaffen in de ondergrondse processen en structuren van Mars.

Dit onderzoek werpt licht op de complexe geologie van Mars en benadrukt het belang van het onderzoeken van sedimentrijke gebieden, zoals het oude moddermeer in Hydraotes Chaos, in de zoektocht naar bewijs van bewoonbaarheid in het verleden en potentiële tekenen van leven.

Bronnen:

– “Het onderzoeken van het bewijs van sedimentaire uitbarstingen van sedimentaire uitbarstingen in het Midden-Amazonegebied in een chaotisch terrein op Mars” – Nature Scientific Reports

– Alexis Rodriguez, senior onderzoeker bij het Planetary Science Institute