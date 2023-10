Onderzoekers voeren kwantumsimulatie uit van omgekeerde tijdstroom met behulp van verstrengeling

By

Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge hebben een intrigerende ontdekking gedaan op het gebied van de kwantummechanica. Door kwantumverstrengelingen te manipuleren, konden ze simuleren wat er zou kunnen gebeuren als de tijdstroom zou worden omgekeerd. Onder leiding van David Arvidsson-Shukur van het Hitachi Cambridge Laboratory verbond het team hun theorie met kwantummetrologie, een veld dat de kwantumtheorie gebruikt om zeer gevoelige metingen uit te voeren. Het experiment omvatte het verstrengelen van twee deeltjes, waarvan er één werd gemanipuleerd om de vroegere toestand van het andere deeltje te veranderen, waardoor de uitkomst van het experiment veranderde.

Verstrengeling verwijst naar het feit dat een groep deeltjes identieke kwantumtoestanden deelt, zelfs nadat ze over grote afstanden van elkaar zijn gescheiden. Dit fenomeen ligt ten grondslag aan quantum computing, waarbij verstrengelde deeltjes worden gebruikt om complexe berekeningen uit te voeren. Hoewel het concept van deeltjes die terug in de tijd reizen onderwerp van discussie is, werpt de aanpak van het Cambridge-team een ​​nieuw licht op de mogelijkheden.

De simulatie van het team toonde aan dat het theoretisch mogelijk is om acties uit het verleden met terugwerkende kracht te veranderen met behulp van kwantumverstrengelingsmanipulatie. Ze illustreerden bijvoorbeeld hoe iemand op dag één een cadeau naar iemand anders kon sturen zonder dat hij tot dag twee zijn verlanglijstje kende, maar er toch in slaagde om op dag één te wijzigen wat er werd verzonden op basis van de ontvangen informatie. Deze innovatie opent potentiële toepassingen in quantum computing en andere technologieën.

Het experiment onthulde een kans van falen van 75% voor het waargenomen effect, wat betekent dat het gewenste resultaat in slechts één op de vier runs werd bereikt. Om dit te verzachten, stelden de onderzoekers voor om veel verstrengelde fotonen te sturen en een filter te gebruiken om niet-gecorrigeerde fotonen te verwijderen, om ervoor te zorgen dat sommige uiteindelijk de bijgewerkte informatie zullen bevatten. Hoewel het team duidelijk maakt dat hun werk traditioneel tijdreizen niet mogelijk maakt, vertegenwoordigt het een belangrijke verkenning van de fundamenten van de kwantummechanica en een manier om fouten uit het verleden recht te zetten voor een betere toekomst.

Het onderzoek werd ondersteund door verschillende stichtingen en organisaties, waaronder de Swedish-America Foundation, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College en de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC).

Bron: Universiteit van Cambridge, Physical Review Letters