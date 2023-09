Wetenschappers ontdekken hoe mariene reptielen snel een lange nek ontwikkelden

Wetenschappers hebben ontdekt hoe bepaalde zeereptielen in de prehistorie in snel tempo een lange nek ontwikkelden. Door de fossielen te bestuderen van een zeereptiel genaamd Chusaurus xiangensis, ontdekten onderzoekers uit China en Groot-Brittannië dat deze vroege reptielen nieuwe wervels aan hun stekels toevoegden, waardoor hun nek kon worden verlengd.

Aanvankelijk wisten de onderzoekers niet zeker of C. xiangensis een pachypleurosauriër was vanwege zijn relatief korte nek. Verdere analyse bevestigde echter de classificatie ervan. Om de ontwikkeling van lange halzen beter te begrijpen, vergeleken de wetenschappers fossielen van eosauropterygiërs, de groep waartoe pachypleurosauriërs behoren, uit verschillende perioden van het Trias.

Uit het onderzoek bleek dat de verhouding tussen romplengte en neklengte bij deze reptielen binnen ongeveer 40 miljoen jaar steeg van 90% naar 5%. Na deze periode vertraagde de groeisnelheid van hun nek, wat erop wijst dat ze een optimale lengte voor hun levensstijl hadden bereikt.

De vroege reptielen met lange nek hadden minder wervels vergeleken met hun latere familieleden. Terwijl Chusaurus 17 wervels had, hadden latere pachypleurosauriërs er 25. Sommige plesiosauriërs uit het Late Krijt hadden zelfs nog meer wervels, waarbij Elasmosaurus 72 wervels had.

De onderzoekers speculeren dat deze langwerpige halzen de reptielen in staat stelden hun prooien, zoals garnalen en kleine vissen, effectief te vangen. Het vermogen om snel zwemmende prooien snel te pakken was waarschijnlijk gunstig voor hun overleving. Deze evolutionaire aanpassing werd waarschijnlijk veroorzaakt door de massa-uitstervingsgebeurtenis die bekend staat als de Grote Stervende, die plaatsvond vóór de Trias-periode. De snelle evolutie van zeereptielen tijdens de herstelperiode benadrukt hun veerkracht en aanpassingsvermogen in het licht van catastrofale gebeurtenissen.

Concluderend: de ontdekking van hoe zeereptielen lange nekken ontwikkelden, biedt belangrijke inzichten in de evolutionaire geschiedenis van deze oude wezens en werpt licht op hun overlevingsstrategieën in een veranderende wereld.

Bronnen:

