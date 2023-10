Asteroïden: een potentiële bedreiging voor de aarde

NASA heeft op 16 oktober een visueel aantrekkelijke infographic uitgebracht, waarin een zorgwekkende kwestie wordt belicht die catastrofale gevolgen kan hebben. De taak die voor ons ligt, bekend als ‘Planetary Defense’, houdt in dat NASA moet letten op asteroïden die mogelijk in botsing kunnen komen met de aarde, wat een wijdverbreide verwoesting kan veroorzaken, vergelijkbaar met het lot van de dinosauriërs. Het detecteren van deze asteroïden is echter een ingewikkeld proces, omdat ze geen licht uitstralen.

Gelukkig hebben nieuwe telescopen die speciaal zijn ontworpen voor de jacht op asteroïden een belangrijke rol gespeeld bij deze missie. Sinds augustus 2023 zijn er al 32,000 bekende Near-Earth-asteroïden. De inspanningen om deze asteroïden te lokaliseren en te volgen zijn prijzenswaardig geweest, met meer dan 405 miljoen waarnemingen van zowel amateur- als professionele astronomen die zijn ingediend bij het Minor Planet Center, een centraal knooppunt voor NASA's planetaire verdedigingsstrategie.

Helaas onthullen de statistieken in de infographic een verontrustende realiteit. Van de 32,000 bekende asteroïden die zich in de buurt van de aarde bevinden, hebben er ruim 10,000 een diameter groter dan 140 meter. Als een van deze op de aarde botst, kan dit mogelijk een hele stad wegvagen. Ter vergelijking: de Tsjeljabinsk-meteoor die in 2013 schade veroorzaakte in Rusland werd geschat op maximaal 20 meter.

De infographic benadrukt ook dat van de naar schatting 14,000 asteroïden met een breedte van 140 meter die nog moeten worden ontdekt, één ervan zich op ramkoers met de aarde zou kunnen bevinden. Bovendien zijn er ongeveer 50 asteroïden met een diameter van 1 kilometer nog onontdekt. De impact van een asteroïde van deze omvang zou catastrofale gevolgen kunnen hebben voor de beschaving.

De verantwoordelijkheid voor de planetaire verdediging ligt niet alleen bij NASA, maar bij een collectief van organisaties. De infographic herinnert ons eraan dat er nog werk aan de winkel is om de veiligheid van de mensheid te garanderen. Zelfs de simpele handeling van het overbrengen van informatie via infographics kan individuen inspireren om mee te doen aan de jacht op asteroïden, en zo bijdragen aan de inspanningen van de planetaire verdediging.

Bronnen:

– NASA – Near-Earth-asteroïden vanaf 31 augustus 2023

– UT – Hier leest u hoe NASA van plan is de aarde te beschermen tegen asteroïden en kometen

– UT – NASA maakt van asteroïdeverdediging een prioriteit en verplaatst zijn NEO Surveyor-missie naar de ontwikkelingsfase

– UT – Moet planetaire verdediging centraal staan?