Er zijn duizenden potentieel gevaarlijke asteroïden die steden kunnen verwoesten

De Planetary Defense-divisie van NASA is verantwoordelijk voor het detecteren en volgen van asteroïden die mogelijk in botsing zouden kunnen komen met de aarde en wijdverbreide vernietiging zouden kunnen veroorzaken. Hoewel de taak misschien eenvoudig lijkt, is deze in werkelijkheid behoorlijk uitdagend. Asteroïden zenden geen licht uit, dus worden ze meestal gedetecteerd wanneer zonlicht weerkaatst op hun oppervlak en wordt opgevangen door telescopen die de nachtelijke hemel observeren. Onlangs is er een toename geweest van het aantal telescopen die specifiek zijn ontworpen om op asteroïden te jagen.

Volgens een NASA-infographic die in oktober 2023 werd uitgebracht, zijn er momenteel 32,000 bekende Near-Earth-asteroïden. De inspanningen om deze asteroïden te identificeren en te volgen waren opmerkelijk, met meer dan 405 miljoen waarnemingen die door zowel amateur- als professionele astronomen zijn ingediend bij het Minor Planet Center, een centraal knooppunt voor NASA's planetaire verdedigingsstrategie.

De infographic onthult echter enkele verontrustende statistieken. Van de 32,000 asteroïden die zich dichtbij de aarde bevinden, hebben er ruim 10,000 een diameter van meer dan 140 meter. Als een van deze asteroïden de aarde zou raken, zou deze een hele stad kunnen wegvagen. Om dit in perspectief te plaatsen: de asteroïde die in 2013 het Tsjeljabinsk-district in Rusland trof, had naar schatting een diameter van 20 meter en veroorzaakte aanzienlijke schade en verwondingen.

Wat nog alarmerender is, is dat NASA-experts geloven dat we slechts minder dan de helft van de potentieel gevaarlijke asteroïden van 140 meter breed hebben gevonden. Ze schatten dat er nog ruim 14,000 van deze asteroïden ontdekt moeten worden. Daarnaast zijn er ongeveer 50 asteroïden met een diameter van 1 kilometer die nog niet zijn gevonden. Een inslag van een asteroïde van deze omvang zou catastrofale gevolgen kunnen hebben die veel verder gaan dan de vernietiging van één enkele stad.

De planetaire defensiegemeenschap, waartoe ook organisaties buiten de NASA behoren, staat voor een lastige taak bij het waarborgen van de veiligheid van de mensheid. Elke inspanning, hoe klein ook, speelt een cruciale rol in deze missie. De boeiende infographic herinnert ons aan het belang van voortdurende inspanningen om potentieel gevaarlijke asteroïden te identificeren en te volgen.