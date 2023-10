Het Vera C. Rubin Observatorium ontdekt asteroïden met nieuw algoritme

Het Vera C. Rubin Observatorium, dat in 2025 in gebruik zal worden genomen, heeft zijn capaciteiten voor het detecteren van asteroïden al vóór de officiële lancering gedemonstreerd. Onderzoekers van de Universiteit van Washington hebben een nieuw algoritme ontwikkeld, HelioLinc3D genaamd, dat met succes een asteroïde in de buurt van de aarde heeft geïdentificeerd op basis van slechts een paar afbeeldingen. Het algoritme voert koppelingen over meerdere nachten uit, waarbij gegevens van meerdere nachten worden gecombineerd om echte objecten te vinden met minder waarnemingen dan de huidige tools.

Het Rubin Observatorium streeft ernaar om het aantal bekende asteroïden en potentieel gevaarlijke asteroïden (PHA's) binnen de eerste paar maanden na ingebruikname te verdubbelen. PHA's zijn asteroïden met banen die zo dicht bij de baan van de aarde liggen dat ze mogelijk in botsing kunnen komen met onze planeet. Met zijn grote Simonyi Survey Telescope en 's werelds grootste fisheye-lens zal het observatorium elke drie dagen digitale beelden van de hemel vastleggen, wat ongeveer 20 terabytes aan gegevens per nacht zal genereren.

Heliolinc3D werd getest met behulp van gegevens uit het ATLAS-onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Hawaï. Tijdens deze test identificeerde het algoritme met succes een PHA met de naam 2022 SF289, die door ATLAS was waargenomen maar niet met behulp van traditionele methoden als een nieuw object werd geïdentificeerd. Het algoritme detecteert veranderingen in de lucht door opeenvolgende beelden af ​​te trekken en verschillen te identificeren. Vervolgens meet het de helderheid en positie van deze verschillen.

Naast het identificeren van PHA's zal het Vera C. Rubin Observatorium naar verwachting nog diverse andere ontdekkingen in het zonnestelsel doen, waaronder Kuipergordelobjecten en mogelijk grotere interstellaire objecten. Het observatorium zal een revolutie teweegbrengen op het gebied van de astronomie door een ongekende hoeveelheid gegevens vast te leggen en wetenschappers waardevolle inzichten te bieden in ons zonnestelsel en daarbuiten.

