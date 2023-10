Gasreuzen komen vaker voor dan eerder werd gedacht, suggereert onderzoek

Een recente studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications heeft gesuggereerd dat gasreuzen zoals Jupiter vaker voorkomen dan eerder werd gedacht, vooral in stillere gebieden van sterrenstelsels. Het traditionele begrip van sterrenstelsels was dat ze bestonden uit rotsachtige planeten dichtbij de ster en gasreuzen verder weg. Recente ontdekkingen van ‘hete Jupiters’, gasreuzen die heel dicht bij hun sterren draaien, hebben deze veronderstelling echter in twijfel getrokken.

Het onderzoek, uitgevoerd door Raffaele Gratten en zijn collega's van het Italiaanse Nationale Instituut voor Astrofysica, concentreerde zich op de Beta Pictoris Moving Group, een kleine groep sterren op ongeveer 115 lichtjaar afstand. Ze analyseerden de massa en beweging van dertig sterren in deze groep en ontdekten dat ongeveer twintig daarvan potentieel gasreuzen zouden kunnen ondersteunen die qua grootte vergelijkbaar zijn met Jupiter in de buitenste gebieden van hun sterrenstelsel.

Deze bevinding is significant omdat eerdere onderzoeken hebben gesuggereerd dat gasreuzen relatief zeldzaam zijn in sterrensystemen, waarbij minder dan één op de vijf zonachtige sterren hun eigen versie van Jupiter heeft. De onderzoekers zijn van mening dat het belangrijkste verschil ligt in de omgeving van de Beta Pictoris Moving Group, die dunner en minder bevolkt is vergeleken met andere stervormingsgebieden. In deze rustige, verspreide buurten hebben gasreuzen een grotere kans om zich te vormen en te overleven.

Gasreuzen, zoals Jupiter, worden geboren in de koude buitenste gebieden van sterrenstelsels, waar vluchtige elementen kunnen condenseren tot ijs en gas. De vorming en stabiliteit van deze planeten kan echter worden verstoord door de zwaartekrachtinteracties met andere reuzenplaneten of passerende sterren. In dichtbevolkte sterrengebieden kan de aanwezigheid van meer sterren en een kleinere afstand ertussen het voor gasreuzen moeilijk maken om hun positie te vormen en te behouden.

Hoewel de geboorteplaats van onze eigen zon onder astrofysici ter discussie staat, suggereert deze studie dat het onwaarschijnlijk is dat ons zonnestelsel uit een dichtbevolkte stellaire kraamkamer is voortgekomen. Uit het onderzoek blijkt dat onze zon mogelijk in een rustiger gebied is ontstaan, met slechts enkele verspreide jonge sterren. Om de vorming van sterrensystemen verder te begrijpen, zullen aanvullende studies in dichtere stervormingsgebieden nodig zijn.

De gegevens verzameld door ESA's Gaia-observatorium, dat momenteel in een baan om de zon draait, zouden meer inzicht kunnen bieden in deze intrigerende vraag.

Bronnen: Nature Communications, Inverse