Wetenschappers ontdekken een langzamere groei van kosmische structuren dan voorspeld

Wetenschappers van de Universiteit van Michigan hebben ontdekt dat grote kosmische structuren, zoals clusters van sterrenstelsels, langzamer groeien dan voorspeld door Einsteins algemene relativiteitstheorie. Ze hebben ook ontdekt dat de onderdrukking van de groei van de kosmische structuur zelfs nog belangrijker is dan wat de theorie voorspelt, als gevolg van de versnelling van de uitdijing van het universum, veroorzaakt door donkere energie.

De verdeling van sterrenstelsels in het universum is niet willekeurig; in plaats daarvan hebben ze de neiging om samen te clusteren. Deze clusters begonnen als kleine klontjes materie in het vroege heelal en groeiden geleidelijk uit tot sterrenstelsels en vervolgens tot clusters en filamenten van sterrenstelsels. De groei van deze kosmische structuren wordt beïnvloed door zwaartekrachtinteractie en samentrekking onder hun eigen zwaartekracht.

Donkere energie, een mysterieus onderdeel van het universum, versnelt de uitdijing van het universum, maar heeft het tegenovergestelde effect op de groei van grote structuren. Het dempt de verstoringen en vertraagt ​​de groei van structuren. Door de clustering en groei van kosmische structuren te bestuderen, kunnen wetenschappers inzicht krijgen in de aard van zwaartekracht en donkere energie.

Om de groei van structuren te onderzoeken, gebruikten de onderzoekers verschillende kosmologische sondes. Ze analyseerden de kosmische microgolfachtergrond, die informatie geeft over de verdeling van materie in het vroege heelal. Ze onderzochten ook de zwakke zwaartekrachtlenswerking van de vormen van sterrenstelsels om de verdeling van materie tussen ons en de kosmische microgolfachtergrond te decoderen.

Bovendien keken de onderzoekers naar de bewegingen van sterrenstelsels in het lokale universum om de groei van structuren tot op een later tijdstip te volgen. Het verschil in groeipercentages dat zij waarnamen wordt steeds prominenter naarmate zij de huidige tijd naderen.

Deze bevindingen pakken mogelijk de ‘S8-spanning’ in de kosmologie aan, die ontstaat wanneer twee verschillende methoden inconsistente waarden opleveren voor de parameter die de groei van structuren beschrijft. De ontdekking van de onderzoekers van een late onderdrukking van de groei zou de twee waarden met elkaar in overeenstemming kunnen brengen.

Het team streeft ernaar het statistische bewijsmateriaal voor deze groeionderdrukking verder te versterken en een dieper inzicht te krijgen in de implicaties van hun bevindingen. Het is een opwindende kans om nieuwe natuurkunde bloot te leggen of potentiële systematische fouten in de huidige modellen bloot te leggen om de evolutie van kosmische structuren beter te verklaren.