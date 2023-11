Het verborgen universum: het onthullen van de geheimen buiten de vermijdingszone

Ons begrip van de kosmos wordt intrinsiek beperkt door het feit dat we ons in een sterrenstelsel bevinden dat wemelt van interstellair gas en stof. Nergens is dit meer uitgesproken dan in het centrale deel van de Melkweg, toepasselijk de ‘Vermijdingszone’ genoemd, waar een dikke sluier van stof ons zicht op extragalactische objecten belemmert. Recente ontwikkelingen in observatietechnieken beginnen echter door deze kosmische waas heen te dringen en bieden een glimp van wat erin verborgen ligt.

Terwijl zichtbaar licht wordt gesmoord door het dichte stof in de Vermijdingszone, hebben wetenschappers zich tot infrarood- en radiolicht gewend, dat deze barrière kan doordringen. Door gebruik te maken van hemelonderzoeken en openbare gegevens heeft een recent onderzoek zich in de regio verdiept en sterrenstelsels blootgelegd die tot nu toe aan detectie waren ontsnapt.

Het onderzoek concentreerde zich op het nabij-infrarood publieke onderzoek dat bekend staat als VISTA Variables in Vía Láctea (VVV), waarbij gebruik werd gemaakt van de VISTA-telescoop in Paranal, Chili. Hoewel dit onderzoek in de eerste plaats bedoeld was voor het bestuderen van bolvormige en open sterrenhopen, verzamelde het toevallig gegevens over sterrenstelsels binnen de Vermijdingszone. Om deze sterrenstelsels te identificeren, doorzochten de onderzoekers de gegevens, op zoek naar uitgebreide objecten met een typisch galactisch spectrum.

Door hun bevindingen te vergelijken met de 2MASS Extended Source Catalog, bevestigde het team 182 sterrenstelsels binnen het VVV-onderzoeksgebied. Ondanks het relatief kleine aantal vertoonden de beelden verkregen via de VVV-enquête een veel groter detailniveau dan de beelden verkregen uit de 2MASS-enquête. Opmerkelijk is dat deze studie erin slaagde 75% van de bekende sterrenstelsels in de regio te valideren, wat een cruciale stap voorwaarts betekende in onze verkenning van verborgen galactische landschappen.

Met dit baanbrekende werk als springplank is het team van plan hun onderzoek uit te breiden met behulp van gegevens uit de VVV eXtended Survey. Verwacht wordt dat deze uitbreiding inzicht zal opleveren in duizenden extra sterrenstelsels die zich binnen de Vermijdingszone bevinden. Wat ooit een gebied was dat je moest vermijden, is een boeiende grens geworden, die verleidelijke ontdekkingen biedt en een kans om de mysteries te ontrafelen die zich in een duister deel van het universum bevinden.

FAQ

Vraag: Wat is de vermijdingszone?

A: De vermijdingszone verwijst naar het dichte, met stof gevulde centrale gebied van de Melkweg dat observaties van extragalactische objecten belemmert.

Vraag: Hoe overwinnen wetenschappers de beperkingen die worden opgelegd door de Vermijdingszone?

A: Door gebruik te maken van infrarood- en radiolicht kunnen onderzoekers de stofbarrière doordringen en voorheen verborgen gegevens over sterrenstelsels vastleggen.

Vraag: Welke enquête werd in het onderzoek gebruikt?

A: Het onderzoek concentreerde zich op het VISTA Variables in Vía Láctea (VVV)-onderzoek, waarbij gebruik werd gemaakt van de VISTA-telescoop in Paranal, Chili.

Vraag: Hoe hebben onderzoekers sterrenstelsels binnen de vermijdingszone geïdentificeerd?

A: Wetenschappers hebben uitgebreide objecten met een typisch galactisch spectrum geselecteerd en hun bevindingen vergeleken met de 2MASS Extended Source Catalog.

Vraag: Wat zijn de toekomstplannen voor het bestuderen van de vermijdingszone?

A: Het team is van plan hun onderzoek uit te breiden met behulp van de VVV eXtended Survey, vooruitlopend op de ontdekking van nog eens duizenden verborgen sterrenstelsels.