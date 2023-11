NASA's X-59 supersonische vliegtuigen: de weg vrijmaken voor snellere vliegreizen

NASA's baanbrekende supersonische vliegtuig X-59, vaak de 'zoon van de Concorde' genoemd, boekt aanzienlijke vooruitgang op weg naar zijn inaugurele vlucht. De ruimtevaartorganisatie heeft onlangs aangekondigd dat het vliegtuig is verplaatst naar de verfschuur van de vestiging van Lockheed Martin Skunk Works in Palmdale, Californië, wat een belangrijke mijlpaal in het ontwikkelingsproces markeert.

Zodra de X-59 is geverfd, zal het team de laatste metingen van het gewicht en de vorm uitvoeren om de computermodellering te verbeteren. Dit supersonische passagiersvliegtuig is ontworpen om sneller te vliegen dan de snelheid van het geluid, bijna twee keer zo snel als de iconische Concorde, en heeft tot doel de verstoring veroorzaakt door sonische knallen tot een minimum te beperken. Ingenieurs zijn vastbesloten het geluid terug te brengen tot slechts een 'sonische dreun', waardoor de mensen op de grond zo min mogelijk worden gestoord.

Opwindend genoeg heeft NASA ongeveer vijftig routes geïdentificeerd die steden verbinden waar de X-59 mogelijk zou kunnen opereren. Eén zo'n route zou vluchten van New York City naar Londen mogelijk maken, waardoor de reistijd tot vier keer zo lang zou duren als normaal. Het kleurenschema van de X-59 is ook onthuld, met een overwegend witte carrosserie, een ‘sonic blue’-onderzijde van de NASA en opvallende rode accenten op de vleugels.

Naast de visuele aantrekkingskracht dient de verf een belangrijk doel. Het fungeert als een beschermende laag en beschermt het vliegtuig tegen vocht en corrosie, terwijl het ook veiligheidsmarkeringen bevat die cruciaal zijn voor grond- en vluchtoperaties. Cathy Bahm, de projectmanager van de demonstrator voor lage boomvluchten, uitte zijn grote enthousiasme voor het project en verklaarde dat het een adembenemend moment zou zijn om de X-59, versierd met verse verf en kleurstelling, te zien en hun visie tot leven zou brengen.

Het supersonische vliegtuig X-59 speelt een centrale rol in NASA's Questst-missie, waarbij over verschillende geselecteerde Amerikaanse gemeenschappen zal worden gevlogen om gegevens te verzamelen over de publieke perceptie van het geluid van het vliegtuig. Deze gegevens zullen vervolgens aan de toezichthouders worden verstrekt, wat mogelijk de weg vrijmaakt voor aanpassingen aan de huidige regels die commerciële supersonische vluchten over land verbieden.

Met zijn verwachte vermogen om het vliegverkeer radicaal te veranderen, vertegenwoordigt de X-59 een aanzienlijke sprong voorwaarts in de luchtvaarttechnologie. Naarmate NASA dichter bij de inaugurele vlucht van het vliegtuig komt, lijkt de toekomst van sneller en stiller vliegverkeer dichterbij dan ooit tevoren.

Veelgestelde vragen

Wat is het supersonische vliegtuig X-59?

De X-59 is een supersonisch vliegtuig ontwikkeld door NASA met als doel sneller te vliegen dan de geluidssnelheid en de verstorende impact van sonische knallen aanzienlijk te verminderen.

Wat is het doel van het schilderen van de X-59?

De verf op de X-59 dient zowel cosmetische als functionele doeleinden. Het voegt visuele aantrekkingskracht toe en beschermt het vliegtuig tegen vocht en corrosie. Bovendien bevat het veiligheidsmarkeringen die essentieel zijn voor grond- en vluchtoperaties.

Welke invloed zal de X-59 hebben op het vliegverkeer?

Als dit lukt, kan de X-59 een revolutie teweegbrengen in het vliegverkeer door de reistijden aanzienlijk te verkorten. Eén voorgestelde route is bijvoorbeeld van New York City naar Londen, wat tot vier keer sneller zou kunnen worden voltooid dan de huidige vluchtduur.

Wat is het doel van NASA's Questst-missie?

Bij de Questst-missie vliegt de X-59 over geselecteerde Amerikaanse gemeenschappen om gegevens te verzamelen over de publieke perceptie van het geluid van het vliegtuig. Deze gegevens zullen aan toezichthouders worden verstrekt, wat mogelijk kan leiden tot aanpassingen in de huidige regels die supersonische vluchten over land beperken.