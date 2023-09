Zoek de Starlink: satellieten aangezien voor UFO's zichtbaar boven Houston

By

Als je ooit naar de nachtelijke hemel hebt gekeken en een reeks heldere lichten hebt gezien die er doorheen bewegen, heb je ze misschien aangezien voor ongeïdentificeerde vliegende objecten (UFO's). Deze lampen maken echter feitelijk deel uit van het Starlink-satellietnetwerk dat door SpaceX is ontwikkeld.

Starlink streeft ernaar betaalbare internettoegang te bieden aan afgelegen gebieden door duizenden satellieten in een baan rond de 340 kilometer boven de aarde te plaatsen. Momenteel zijn er meer dan 4,500 Starlink-satellieten in gebruik.

Voor inwoners van Houston zijn er op bepaalde avonden mogelijkheden om een ​​glimp op te vangen van de ‘satelliettrein’ boven de stad. Volgens een Starlink-tracker zullen de satellieten donderdag om 8 uur van noordwest naar oost Houston passeren, en vrijdag om 30 uur van noordwest naar zuid. Deze waarnemingen kunnen een oogverblindende weergave van licht aan de nachtelijke hemel opleveren.

Als u de voorkeur geeft aan vroege ochtenden, kunt u ook getuige zijn van de satellieten, ook al lijken ze zwakker. Vroege vogelkijkers kunnen waarnemingen verwachten op vrijdag om 5:21 uur van noord naar noordoost, zaterdag om 6:09 uur van west naar noordoost, zondag om 5:26 uur van noord naar noordoost en opnieuw om 6:05 uur van noordwest naar noordoost zuidoosten en maandag om 5 uur van west naar zuidoost. De kijkvensters kunnen variëren van twee tot zeven minuten.

In augustus werden veel mensen in Zuidoost-Texas getrakteerd op een spektakel toen vijftien Starlink-satellieten werden gelanceerd vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië. Video's waarin de lichtslinger werd vastgelegd, overspoelden de sociale media en veroorzaakten verwondering en verwarring onder de kijkers.

Dus wees niet ongerust de volgende keer dat u een rij lichten door de nachtelijke hemel ziet bewegen. Neem in plaats daarvan even de tijd om het indrukwekkende netwerk van Starlink-satellieten te waarderen die goedkope internettoegang tot een realiteit maken, zelfs op de meest afgelegen locaties.

Bronnen:

– Starlink: een door SpaceX ontwikkeld netwerk van satellieten om goedkoop internet naar afgelegen locaties te brengen. Er bevinden zich momenteel meer dan 4,500 Starlink-satellieten in een baan op ongeveer 340 kilometer boven de aarde.

– Starlink Tracker: een online tool die wordt gebruikt om de locatie en zichtbaarheid van Starlink-satellieten te volgen.