De hemel observeren: 20-23 oktober

oktober 20

Mercurius, de kleinste planeet in het zonnestelsel, bereikt een hogere conjunctie en zal in november zichtbaar worden als avondster.

Tijdens het donkere venster is het mogelijk om M1 te zien, de Krabnevel, het overblijfsel van een massieve ster die in 1054 explodeerde. De nevel verschijnt als een witachtige vlek aan de hemel, en de centrale pulsar is zichtbaar met een grote telescoop.

oktober 21

Vanavond is het International Observe the Moon Night en bereikt de maan het eerste kwartier. Dit biedt goede mogelijkheden om te observeren als de schemering valt. De Maan staat bij zonsondergang in Boogschutter, hoog in het zuiden en beweegt zich richting de zuidwestelijke horizon.

Waarnemers kunnen zoeken naar de terminator, de lijn die de donkere en lichte delen van de maan scheidt. De Apennijnen en de kraters Archimedes, Autolycus en Aristillus zijn zichtbaar nabij de evenaar. Ten zuiden van de evenaar zijn de kraters Albategnius en Hipparchus te zien.

De Orioniden-meteorenregen piekt vanavond ook, met de beste kijktijd in de vroege ochtenduren van 22 oktober. De meteoren zijn afkomstig van puin dat is achtergelaten door de komeet van Halley en zijn te zien nabij het sterrenbeeld Orion, met het stralingspunt net ten noordoosten van de sterrenhemel. ster Betelgeuze. Waarnemers kunnen vóór zonsopgang 15 tot 20 meteoren per uur verwachten.

oktober 22

De beste tijd om de Orioniden-meteorenregen te bekijken is in de vroege ochtenduren, tussen 2 uur en de plaatselijke zonsopgang. Het stralingspunt van de meteoren bevindt zich nabij de ster Betelgeuze in Orion, en de beste uitzichten komen vanaf ongeveer 45° aan weerszijden van dit punt.

Waarnemers moeten een donkere hemel vinden met een duidelijk zicht op de noordelijke, oostelijke en zuidelijke horizon en de hemel scannen op vallende sterren. Astofotografen kunnen de meteoren ook in hun beelden vastleggen. De snelheid van meteoren zou moeten verbeteren naarmate de dageraad nadert.

oktober 23

Venus bereikt de grootste westelijke elongatie om 7 uur EDT en verschijnt op ongeveer 46° van de zon. De planeet bereikt ook een dichotomie en lijkt half verlicht. Waarnemers kunnen het uiterlijk van Venus de komende dagen vergelijken om te bepalen wanneer deze precies halfverlicht lijkt.

Venus is momenteel zichtbaar als morgenster en zal dat de komende dagen ook blijven.

