Bevestiging en afkeuring: de zoektocht naar het verste sterrenstelsel

Wetenschappers zijn al lang op zoek naar het verste sterrenstelsel in het universum. Onlangs werd een voorlopige kandidaat genaamd “Maisie's Galaxy” aangekondigd, wat erop wijst dat het sterrenstelsel zich in een ongelooflijk vroeg stadium van de kosmische geschiedenis zou kunnen bevinden. Verder onderzoek bracht echter een ander sterrenstelsel aan het licht, CEERS-93316, dat nog verder weg leek te zijn. Deze bevindingen moesten worden geverifieerd.

Om de afstand en leeftijd van deze potentiële ‘vroegste sterrenstelsels’ te bepalen, hebben astronomen onder leiding van Pablo Arrabal Haro van het National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory in Tucson, Arizona, spectroscopische onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met een team in Schotland. Hun onderzoek bevestigde dat Maisie's Galaxy minstens 390 miljoen jaar na de oerknal bestond. Bovendien weerlegden ze de aanvankelijke afstandsschatting voor CEERS-93316 en plaatsten deze op een meer realistische roodverschuiving van z ~ 4.9, ongeveer 12 miljard lichtjaar verwijderd.

De bevestiging van Maisie's Galaxy en de ontdekking van CEERS-93316 bieden waardevolle inzichten in het vroege universum. Deze sterrenstelsels lijken helderder te zijn dan andere in hetzelfde tijdperk, wat duidt op een snelle groei van sterrenstelsels in de eerste paar honderd miljoen jaar na de oerknal, wat de huidige modellen van de vorming van sterrenstelsels in twijfel trekt.

Om nauwkeurige afstandsmetingen te verkrijgen, voerde het onderzoeksteam vervolgspectrale studies van de twee sterrenstelsels uit. Spectroscopie stelde hen in staat de hoge roodverschuiving van Maisie's Galaxy te bevestigen en de eerdere schatting voor CEERS-93316 te weerleggen. Door de vroegste sterrenstelsels te observeren hopen astronomen de omstandigheden en processen te begrijpen die hebben geleid tot de geboorte en evolutie van deze objecten tijdens de vroege stadia van het universum.

Dit onderzoek, mogelijk gemaakt door de James Webb Space Telescope (JWST), demonstreert de kracht van dit observatorium bij het detecteren van sterrenstelsels met een hoge roodverschuiving. De missie van JWST om het verste sterrenstelsel aan het begin van de kosmische tijd te vinden, zal wetenschappers in staat stellen gedetailleerde informatie over het vroege universum te verzamelen. Bij elke ontdekking overtreffen de mogelijkheden van de telescoop de verwachtingen, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen in de fysieke kenmerken van sterrenstelsels in het vroege heelal.

Terwijl JWST doorgaat met zijn onderzoek naar de kinderschoenen van het universum, verwachten astronomen meer aankondigingen van vroege sterrenstelsels. Uiteindelijk zou JWST of zijn opvolger het ongrijpbare ‘eerste sterrenstelsel’ kunnen ontdekken, waardoor cruciale informatie over het universum een ​​paar honderd miljoen jaar na de oerknal zou worden onthuld.

Bronnen:

– Samenwerking met het wereldwijde team bevestigt en weerlegt verre sterrenstelsels

– Bevestiging en weerlegging van zeer lichtgevende sterrenstelsels in het vroege heelal

– Terugkijken naar het vroege universum: een verhaal van bevestiging en weerlegging