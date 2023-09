Nieuw project heeft tot doel waterstof uit rotsen te benutten voor schone energie

Bij CU Boulder loopt een nieuw driejarig project, gefinancierd door de Grantham Foundation for the Protection of the Environment, om de mogelijkheid te onderzoeken om waterstof uit rotsen te benutten om wereldwijd schone energie te leveren. Het project heeft tot doel de productie van 'geologische' waterstof te onderzoeken, die ontstaat wanneer water zich vermengt met ijzerrijke mineralen diep in de aardkorst.

Geologische waterstof heeft het potentieel om een ​​waardevolle hulpbron voor duurzame energie te worden, omdat het bij verbranding geen broeikasgassen uitstoot, waarbij water het enige bijproduct is. Het primaire doel van het project is om te bepalen of deze waterstofvoorraden veilig in voldoende hoeveelheden naar de oppervlakte kunnen worden gebracht om aan de mondiale energievraag te voldoen.

Het onderzoeksteam, bestaande uit experts van CU Boulder, Columbia University, Montana State University, de University of Southampton en de start-up Eden GeoPower, gaat zowel in het laboratorium als ondergronds experimenten uitvoeren om de aarde te stimuleren meer waterstof te produceren. Het doel is om het natuurlijke ondergrondse systeem zo goed mogelijk na te bootsen.

De vraag naar waterstof neemt toe, wat wetenschappers ertoe aanzet alternatieve bronnen te onderzoeken die verder gaan dan de traditionele methoden. Recent onderzoek suggereert dat er mogelijk overvloedige afzettingen van geologische waterstof ondergronds verborgen zijn, die in staat zijn om eeuwenlang in de behoefte van de mensheid aan vloeibare brandstof te voorzien.

Het project omvat het boren van boorgaten en het injecteren van water in formaties van ijzerrijk gesteente om chemische reacties op gang te brengen en meer waterstof te produceren. Ook zullen er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bacteriën het nieuw gegenereerde gas consumeren.

Onder leiding van Dr. Alexis Templeton, een expert in het bestuderen van ondergrondse omgevingen, zal het onderzoeksteam het proces nauwlettend in de gaten houden om er zeker van te zijn dat er geen onbedoelde gevolgen voor het milieu zijn. Het doel is om te bepalen of geologische waterstof een levensvatbare en duurzame bron van schone energie is die continu op een milieuverantwoorde manier kan worden geproduceerd.

Dit project sluit aan bij de visie van het CU Boulder Department of Geological Sciences om op verantwoorde wijze gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen van de aarde en bij te dragen aan een toekomst van duurzame energie voor de komende generaties.

