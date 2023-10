Ximena Aguilar Vega: onderzoek naar de kleuren van de Polen

Ximena Aguilar Vega, een professionele bioloog en glacioloog, heeft haar leven gewijd aan het bestuderen van kleur en de impact ervan op de gletsjers, het ijs en de zeeën van het Noordpoolgebied en Antarctica. Door haar onderzoek heeft ze ontdekt dat de donkerder wordende kleuren in gebieden waar de zee het ijs ontmoet, duiden op de aanwezigheid van verbindingen uit de smeltende gletsjers, wat ernstige gevolgen heeft voor het ecosysteem.

Tijdens haar expedities naar Antarctica was Aguilar uit de eerste hand getuige van de snelle veranderingen in het landschap. In slechts één jaar tijd waren de gletsjers donker geworden, alsof ze bedekt waren met bruin en zwart stof, en was de aanwezigheid van vloeibaar water aanzienlijk toegenomen. De situatie is eveneens dramatisch in het Noordpoolgebied, waar de opwarming vier tot vijf keer sneller plaatsvindt dan waar ook ter wereld.

Aguilar's passie voor de natuurlijke wereld en kleur begon op jonge leeftijd, zittend onder een boom in haar straat in Mexico-Stad. Ze heeft ook een interesse ontwikkeld in fotografie en gebruikt deze als een manier om de schoonheid en veranderingen van de poolgebieden vast te leggen. Naast haar wetenschappelijke werk heeft Aguilar ook rollen als kunstenaar en activist omarmd, waarbij ze kunst, poëzie en haar ervaringen gebruikt om het bewustzijn over klimaatverandering te vergroten.

Hoewel hij het belang van wetenschappelijk onderzoek erkent, is Aguilar van mening dat kennis over klimaatverandering ook de samenleving op bredere schaal moet bereiken. Ze heeft deelgenomen aan gesprekken met Mexicaanse delegaties naar de topconferenties over klimaatverandering van de Verenigde Naties om de urgentie van de situatie te benadrukken. Aguilar benadrukt de kracht van het combineren van wetenschap en kunst om mensen te onderwijzen en te inspireren om actie te ondernemen.

Als iemand die de polen meerdere keren heeft bezocht, vreest Aguilar dat de veranderingen waarvan ze getuige is geweest zich naar de rest van de wereld zullen verspreiden als er niet dringend actie wordt ondernomen. Door de kleuren van de polen te bestuderen hoopt ze waardevolle inzichten te verschaffen in de biologische en chemische processen die een rol spelen en bij te dragen aan inspanningen om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten.

