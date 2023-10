Zonnestormen: een bedreiging voor de moderne technologie en infrastructuur

Wetenschappers hebben onlangs een belangrijke ontdekking gedaan met betrekking tot de impact van zonnestormen op onze planeet. Door eeuwenoude boomringen in de Franse Alpen te analyseren, hebben ze een enorme piek in het radiokoolstofniveau geïdentificeerd die 14,300 jaar geleden plaatsvond. Deze piek werd veroorzaakt door de grootste zonnestorm ooit geïdentificeerd.

Hoewel een dergelijke zonnestorm vandaag de dag catastrofale gevolgen zou hebben voor onze moderne technologische samenleving, is het van cruciaal belang om deze stormen te begrijpen voor de bescherming van onze mondiale communicatie- en energie-infrastructuur in de toekomst. De mogelijke gevolgen van een zonnestorm zijn onder meer het wegvallen van telecommunicatie- en satellietsystemen, enorme stroomuitval in de elektriciteitsnetten en de kosten van miljarden ponden.

Het gezamenlijke onderzoek, gepubliceerd in The Royal Society's Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, werpt licht op het extreme gedrag van de zon en de risico's die deze met zich meebrengt voor onze planeet. Het team van onderzoekers van verschillende instellingen heeft de radiokoolstofniveaus gemeten in eeuwenoude bomen nabij de oevers van de rivier de Drouzet in de Zuidelijke Franse Alpen.

Door de individuele boomringen te analyseren, ontdekten ze precies 14,300 jaar geleden een ongekende piek in het radiokoolstofniveau. Door deze piek te vergelijken met berylliummetingen in ijskernen op Groenland, stellen de onderzoekers voor dat een enorme zonnestorm de piek heeft veroorzaakt. Deze storm zou grote hoeveelheden energetische deeltjes in de atmosfeer van de aarde hebben geworpen.

Het begrijpen van de impact van zonnestormen is van cruciaal belang om onze wereldwijde communicatie- en energie-infrastructuur beter te beschermen. Door de eerdere gebeurtenissen van zonnestormen te bestuderen, kunnen wetenschappers anticiperen en maatregelen ontwikkelen om de potentiële schade veroorzaakt door toekomstige gebeurtenissen te beperken.

Bron: Niet verstrekt.