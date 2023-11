De buitenaardse wereld van WASP-17 b: buitengewone kwartswolken blootleggen

In het uitgestrekte rijk van exoplaneten valt WASP-17 b op als een werkelijk buitenaardse wereld. Deze gasreus, ontdekt in 2009 en bevindt zich op ongeveer 1320 lichtjaar afstand van de aarde, heeft een aantal opmerkelijke kenmerken die hem onderscheiden van ons vertrouwde zonnestelsel. Met een afmeting van 1.9 keer die van Jupiter en een massa van slechts 0.78 keer die van Jupiter, wordt WASP-17 b beschouwd als een van de ‘meest gezwollen’ bekende planeten.

Wat WASP-17 b echt onderscheidt, is de nabijheid van zijn moederster en de daaruit voortvloeiende classificatie als een ‘hete Jupiter’. WASP-3.7 b voltooit zijn baan in slechts 17 aardse dagen en bevindt zich gevaarlijk dicht bij zijn ster. Deze nabijheid leidt niet alleen tot intense straling, maar zorgt er ook voor dat de planeet getijde-locked is, waarbij de ene kant voortdurend naar de ster is gericht en de andere kant altijd naar de ruimte wijst.

Als gevolg van de nabijheid van de planeet tot zijn ster stijgt de temperatuur tot ongeveer 1550 Kelvin of ongeveer 1280 graden Celsius aan de dagzijde. Deze temperaturen zijn misschien niet zo extreem als die van sommige andere exoplaneten, zoals WASP-76 b, waar de oppervlaktetemperaturen een verzengende 2400 graden Celsius kunnen bereiken, maar ze geven nog steeds aanleiding tot buitengewone verschijnselen.

De James Webb Space Telescope (JWST), de meest geavanceerde ruimtetelescoop ooit gelanceerd, deed onlangs een baanbrekende ontdekking rond WASP-17 b. Met behulp van zijn Mid-Infrared Instrument (IRI) heeft de JWST zuivere silica (SiO2)-deeltjes, oftewel kwarts, in de atmosfeer van de exoplaneet gedetecteerd. Dit is de eerste keer dat kwarts rond een exoplaneet wordt waargenomen.

Eerdere waarnemingen van de atmosfeer van exoplaneten hebben magnesiumrijke silicaten onthuld, zoals olivijn en pyroxeen, maar zuiver kwarts was tot nu toe niet gedetecteerd. De bevindingen suggereren dat het kwarts dat in de atmosfeer van WASP-17 b wordt waargenomen, de bouwstenen kan zijn voor grotere silicatenkorrels die te vinden zijn op koelere exoplaneten en bruine dwergen.

Het onderzoeken van de samenstelling van exoplaneetwolken is cruciaal voor het begrijpen van de algemene omstandigheden en vormingsprocessen. De aanwezigheid van kwarts in de atmosfeer geeft de inventaris van verschillende materialen in de omgeving aan en biedt inzicht in hoe deze de planeet vormen.

Hoewel er nog veel te ontdekken valt over de kwartswolken op WASP-17 b, vermoeden wetenschappers dat ze zich voornamelijk bevinden langs de terminatorlijn, de grens tussen de dag- en nachtzijde van de planeet. De exacte hoeveelheid kwarts blijft onzeker, maar het is duidelijk dat WASP-17 b ons blijft verrassen met zijn buitenaardse kenmerken.

FAQ

Wat maakt WASP-17 b tot een buitenaardse exoplaneet?

WASP-17 b wordt beschouwd als een buitenaardse exoplaneet vanwege de aanzienlijk verschillende kenmerken ervan vergeleken met planeten in ons zonnestelsel. Het is een gasreus die veel groter is dan Jupiter, maar minder massa heeft, waardoor hij uitzonderlijk ‘gezwollen’ is. Bovendien dragen de nabijheid van zijn moederster en de getijde-vergrendelde rotatie bij aan het buitenaardse karakter ervan.

Wat is de betekenis van het ontdekken van kwartswolken rond WASP-17 b?

De detectie van kwartswolken in de atmosfeer van WASP-17 b is belangrijk omdat het inzicht geeft in de algehele omstandigheden van de planeet en hoe verschillende materialen samenkomen om de omgeving vorm te geven. Deze ontdekking helpt wetenschappers exoplaneten en hun vormingsprocessen beter te begrijpen.

Hoe deed de James Webb-ruimtetelescoop deze ontdekking?

De James Webb-ruimtetelescoop observeerde WASP-17 b gedurende ongeveer tien uur met behulp van zijn midden-infraroodinstrument (IRI). Door het effect te meten dat het passeren van de atmosfeer van de exoplaneet had op het sterlicht, identificeerde de telescoop een uniek signaal dat alleen verklaard kon worden door de aanwezigheid van kwartswolken in de atmosfeer.

Waarom is de nabijheid van WASP-17 b tot zijn ster belangrijk?

De nabijheid van WASP-17 b tot zijn ster resulteert in intense straling en extreme temperaturen aan de dagzijde. Deze omstandigheden leiden tot buitengewone verschijnselen en dragen bij aan het buitenaardse karakter van de exoplaneet. Door de effecten van de nabijheid van sterren te begrijpen, kunnen wetenschappers de diversiteit van exoplanetaire systemen beter begrijpen.