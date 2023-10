Inzichten in de banen en composities van dwergplaneten onthuld door James Webb Space Telescope

Een recent onderzoek onder leiding van een internationaal team van astronomen maakte gebruik van de James Webb Space Telescope (JWST) om drie dwergplaneten in de Kuipergordel te observeren en te bestuderen: Sedna, Gonggong en Quaoar. De waarnemingen werden uitgevoerd met behulp van Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) en hebben nieuwe inzichten opgeleverd in de banen en composities van deze verre objecten.

De Kuipergordel is een gebied aan de rand van ons zonnestelsel dat wordt bevolkt door objecten. Het is een bron van wetenschappelijke ontdekkingen geweest en heeft een cruciale rol gespeeld bij het begrijpen van de geschiedenis van ons zonnestelsel. De ligging van Kuipergordelobjecten (KBO’s), ook bekend als Trans-Neptuniaanse Objecten (TNO’s), biedt waardevolle informatie over de zwaartekrachtstromen die het zonnestelsel hebben gevormd en duidt op een dynamische geschiedenis van planetaire migraties.

Het onderzoek, geleid door Joshua Emery van de Northern Arizona University, onthulde dat de drie dwergplaneten in de Kuipergordel interessante composities en orbitale kenmerken vertonen. De waarnemingen toonden de aanwezigheid aan van lichte koolwaterstoffen en complexe organische moleculen waarvan wordt aangenomen dat ze het gevolg zijn van bestraling met methaan.

Eerder onderzoek suggereerde dat deze dwergplaneten vluchtig ijs op hun oppervlak kunnen hebben, vergelijkbaar met andere Trans-Neptuniaanse lichamen zoals Pluto en Eris. De verschillende banen van Sedna, Gonggong en Quaoar riepen echter vragen op over de aanwezigheid van deze vluchtige stoffen vanwege de verschillende temperatuurregimes en bestralingsomgevingen die ze ervaren.

Met behulp van Webbs NIRSpec-instrument observeerde het team alle drie de dwergplaneten in het nabij-infraroodspectrum. De resulterende spectra vertoonden een overvloed aan ethaan (C2H6) op alle drie de lichamen, waarbij Sedna de hoogste niveaus vertoonde. Op Sedna werden ook acetyleen (C2H2) en ethyleen (C2H4) gedetecteerd. Deze moleculen zijn directe bestralingsproducten van methaan. De verschillen in overvloed van deze moleculen worden toegeschreven aan de variaties in temperatuur en bestralingsomgevingen die de dwergplaneten ervaren.

Deze nieuwe inzichten uit de JWST-waarnemingen dragen bij aan ons begrip van de Kuipergordel en de dynamiek van het buitenste zonnestelsel. Door de samenstelling en banen van deze verre objecten te bestuderen, kunnen wetenschappers de rijke geschiedenis en evolutie van onze kosmische omgeving blijven ontdekken.

Definities:

– Kuipergordel: een gebied aan de rand van ons zonnestelsel voorbij de baan van Neptunus, bestaande uit talloze ijzige objecten.

– Trans-Neptuniaanse objecten (TNO's): objecten die voorbij de baan van Neptunus in de buitenranden van het zonnestelsel cirkelen.

– James Webb Space Telescope (JWST): Een door NASA gelanceerde ruimtetelescoop die is ontworpen om het universum in infrarood licht te observeren.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): een instrument op de JWST dat de intensiteit van het licht in het nabij-infraroodbereik meet.

– Dwergplaneten: hemellichamen die in een baan om de zon draaien, zijn geen manen en hebben een bijna bolvormige vorm, maar hebben hun banen niet vrijgemaakt van ander puin.

– Methaanbestraling: het proces waarbij methaanmoleculen worden blootgesteld aan straling, waardoor andere moleculen worden gevormd.

Bronnen:

– Emery, JP et al. (2023) “Voordruk van studie over Sedna, Gonggong en Quaoar” (Icarus)

– NASA – James Webb ruimtetelescoopmissie