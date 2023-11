Het verkennen van de diverse werelden daarbuiten: Hubble onthult exoplaneet van rotsformaat

Een recente ontdekking door NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) heeft een kleine, rotsachtige exoplaneet onthuld met de naam LTT 1445Ac, gelegen in het sterrenbeeld Eridanus, op ongeveer 22 lichtjaar afstand van de aarde. Wat deze bevinding onderscheidt, is de recente verificatie van de omvang van de planeet met behulp van de Hubble-ruimtetelescoop, waardoor onderzoekers waardevolle inzichten krijgen in de kenmerken van deze verre wereld.

Terwijl TESS de basis legde voor het identificeren van LTT 1445Ac in 2022, was de optische resolutie onvoldoende om de diameter van de planeet nauwkeurig te bepalen. Om deze beperking te overwinnen, wendde een team van astronomen zich tot de Hubble-telescoop voor een nauwkeurigere meting. Hun bevindingen, onlangs aanvaard in The Astronomical Journal, werpen nieuw licht op de fysieke eigenschappen van deze exoplaneet.

Door de gegevens verzameld door de Hubble-telescoop te analyseren, stelde het team vast dat LTT 1445Ac een diameter heeft die 1.07 keer groter is dan die van de aarde. Dit bevestigt de rotsachtige samenstelling en suggereert vergelijkbare zwaartekrachtomstandigheden als onze thuisplaneet. Dit is echter waar de overeenkomsten eindigen. De verzengende oppervlaktetemperatuur van LTT 1445Ac, die een brandende 500°F (260°C) bereikt, vernietigt alle hoop dat het een geschikte omgeving zal zijn voor het leven zoals wij dat kennen.

Hoofdauteur Emily Pass, een astronoom van het Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian uitten hun opwinding over het potentieel voor verdere verkenning. Door spectroscopische analyses van zowel Hubble als de komende James Webb-ruimtetelescoop te combineren, zullen wetenschappers dieper in de atmosfeer van transiterende planeten zoals LTT 1445Ac kunnen duiken. Deze toekomstige waarnemingen zullen ons begrip vergroten van de uiteenlopende reeks exoplaneten die rond verre sterren draaien.

Pass benadrukt het belang van deze ontdekking en voegt eraan toe: “Onze meting is belangrijk omdat deze ons vertelt dat dit waarschijnlijk een zeer nabije aardse planeet is. We kijken uit naar vervolgobservaties die ons in staat zullen stellen de diversiteit van planeten rond andere sterren beter te begrijpen.”

Terwijl de Webb-ruimtetelescoop nieuwe bevindingen blijft onthullen, blijft de zoektocht naar bewoonbare exoplaneten het komende decennium een ​​cruciaal doel voor de Amerikaanse astronomie. Met de gezamenlijke inspanningen van ruimtetelescopen als Hubble, Webb en het toekomstige Habitable Worlds Observatory komt de mensheid steeds dichterbij het ontrafelen van de mysteries van verre werelden buiten ons zonnestelsel.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is een exoplaneet?

Een exoplaneet verwijst naar elke planeet buiten ons zonnestelsel die om een ​​andere ster dan de zon draait.

2. Wat is het doel van TESS- en Hubble-telescopen bij exoplaneetonderzoek?

De Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) is ontworpen om exoplaneten te lokaliseren door het tijdelijk dimmen van sterren te observeren, veroorzaakt door planeten die voor hen langs passeren. De Hubble-ruimtetelescoop daarentegen wordt gebruikt om de eigenschappen en kenmerken van exoplaneten te bestuderen, wat belangrijke inzichten oplevert in hun afmetingen, atmosfeer en andere cruciale details.

3. Wat is de James Webb-ruimtetelescoop (JWST)?

De James Webb Space Telescope (JWST) is NASA's langverwachte opvolger van de Hubble Space Telescope. De lancering zal naar verwachting eind 2021 plaatsvinden en zal voornamelijk het universum in het infrarode spectrum observeren, wat ongekende mogelijkheden biedt voor het bestuderen van de atmosfeer van exoplaneten en het vroege universum.