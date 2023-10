De cyclische vergroening van de Sahara: inzichten in klimaat en verspreiding van dieren

Klimaatwetenschappers hebben onlangs ontdekt dat de Sahara-woestijn periodieke perioden van vergroening ondergaat, waarbij uitgestrekte vegetatiegebieden het typisch dorre landschap bedekken. Deze groene fasen komen ongeveer elke 21,000 jaar voor en worden gekenmerkt door de proliferatie van rivieren, meren en waterafhankelijke dieren. De Universiteit van Helsinki en de Universiteit van Bristol leidden het onderzoek, dat werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.

De studie richt zich op het onderzoeken van de natte fasen die de Sahara doormaakt, waarbij de meest recente vergroening tussen 5,000 en 15,000 jaar geleden plaatsvond. Door een nieuw klimaatmodel te ontwikkelen dat is ontworpen om vochtige perioden in Noord-Afrika te simuleren, konden de onderzoekers licht werpen op de oorzaken en timing van deze gebeurtenissen.

De veranderingen in het klimaat van de Sahara worden toegeschreven aan de veranderende omstandigheden van de baan van de aarde, met name aan de schommeling op haar as. Deze schommeling beïnvloedt de seizoensverschillen in de distributie van zonne-energie en de intensiteit van verschijnselen zoals de Afrikaanse moesson. Eerdere klimaatmodellen konden de omvang van de vochtige perioden niet volledig weergeven. Het nieuwe model dat het onderzoeksteam heeft ontwikkeld, geeft echter een beter inzicht in de natte omstandigheden in de Sahara.

Uit het model blijkt dat vochtige perioden in Noord-Afrika de afgelopen 21,000 jaar ongeveer elke 800,000 jaar hebben plaatsgevonden. Warmere zomers op het noordelijk halfrond versterken de kracht van het West-Afrikaanse moessonsysteem, wat resulteert in meer neerslag in de Sahara. Dit bevordert op zijn beurt de groei van savanneachtige vegetatie in de hele regio. Tijdens ijstijden treedt de vergroening niet op, omdat hoge breedtegraden bedekt zijn met ijs, waardoor de atmosfeer afkoelt en de moessons worden onderdrukt.

Het begrijpen van de vegetatietoestand van de Sahara is niet alleen intrigerend, maar ook belangrijk voor het volgen van de bewegingen van dieren in en uit de regio. De Sahara fungeert als toegangspoort en controleert de verspreiding van soorten tussen Noord- en Sub-Sahara-Afrika en binnen en buiten het continent. De afwisseling tussen vochtige en droge fasen heeft een cruciale rol gespeeld in de evolutie en verspreiding van soorten in Afrika.

Door met succes de vochtige perioden in Noord-Afrika te modelleren, kunnen onderzoekers betere inzichten krijgen in de menselijke verspreiding en de evolutie van ons geslacht in Afrika.

