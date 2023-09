Waar gaat informatie naartoe als deze in een zwart gat terechtkomt?

Volgens de algemene relativiteitstheorie van Einstein is alles dat de waarnemingshorizon van een zwart gat overschrijdt voor altijd verdwenen. Het draagt ​​bij aan de massa, lading en impulsmoment van het zwarte gat, maar kan niet ontsnappen. Ons begrip van de kwantumfysica vertelt ons echter dat er nog meer te overwegen is. Zwarte gaten zijn niet statisch, maar verdampen na verloop van tijd en zenden Hawking-straling uit. Dit roept de vraag op wat er gebeurt met de informatie die nodig is om een ​​zwart gat te vormen.

Als natuurkundigen over informatie praten, hebben ze het niet alleen over reeksen letters of cijfers. Het kan ook kwantumtoestanden, verstrengelde toestanden, signalen die causaliteit afdwingen en metingen van fysieke entropie omvatten. Entropie meet het aantal mogelijke arrangementen van een kwantumsysteem.

Als er in het geval van een zwart gat informatie binnendringt, lijkt deze voor altijd verloren te gaan. Er bestaat echter een stelling dat de informatie uiteindelijk naar voren kan komen als het zwarte gat verdampt. Dit is gebaseerd op het idee dat verstrengelde deeltjes een verborgen verbinding over de waarnemingshorizon onderhouden.

Maar de informatieparadox over het zwarte gat blijft onopgelost. Het lot van informatie in een zwart gat is nog steeds een mysterie. Het vinden van een oplossing voor deze paradox is een van de grootste uitdagingen in de natuurkunde.

Samenvattend: volgens de algemene relativiteitstheorie is alles wat in een zwart gat valt voor altijd verdwenen. De kwantumfysica suggereert echter dat informatie nog steeds bewaard en gecodeerd kan worden in de uitgaande straling terwijl het zwarte gat verdampt. Dit onopgeloste mysterie, bekend als de informatieparadox van het zwarte gat, blijft een onderwerp van intensief onderzoek en debat op het gebied van de natuurkunde.

