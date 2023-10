De eerste fossielen uit het Mioceen in Oost-Afrika werpen licht op de evolutionaire geschiedenis

Een internationaal team van onderzoekers, waaronder het Geochronologie- en Geologieprogramma van het Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), heeft een opwindende ontdekking gedaan in Oost-Afrika. In een artikel gepubliceerd in het tijdschrift iScience rapporteert het team dat het de eerste zoogdierfossielen uit het Mioceen heeft gevonden in het Gorongosa National Park in Mozambique, een belangrijke locatie voor het begrijpen van de evolutie van Afrikaanse ecosystemen en de impact ervan op de mensachtige afstamming.

De studie, geleid door Dr. Susana Carvalho van de Universiteit van Oxford, maakt deel uit van het Paleo-Primate Project Gorongosa, dat tot doel heeft de biodiversiteit te beschermen en de ontwikkeling in de lokale gemeenschap te bevorderen. Tot de bevindingen van het team behoren fossiele tanden uit het Mioceen, dat zich uitstrekte van 5 tot 23 miljoen jaar geleden en een cruciale rol speelde in de oorsprong van Afrikaanse apen.

Bovendien konden de onderzoekers radiometrische data bepalen voor de geologische formatie Mazamba, de paleovegetatie in de regio reconstrueren op basis van pedogene carbonaten en fossiel hout, en verschillende fossielen beschrijven, waaronder gewervelde en ongewervelde zeedieren, reptielen, landzoogdieren en fossiele houtsoorten. paleo-omgevingen aan de kust. Ze ontdekten met name een nieuwe soort gigantische hyrax met een gewicht tussen 124 en 153 kilogram.

Deze baanbrekende studie biedt waardevolle inzichten in een voorheen onontgonnen Afrikaanse regio. Mark Sier, een verbonden wetenschapper bij CENIEH en een Marie Sklodowska-Curie fellow aan de Universiteit Utrecht, benadrukt het belang van het onderzoek en stelt: “Deze studie opent een geheel nieuw perspectief op een Afrikaanse regio die tot nu toe paleontologisch leeg was.” Sier onderzoekt momenteel de invloed van orbitale cycli op sedimenten in Oost-Afrika als onderdeel van zijn lopende project.

Over het geheel genomen draagt ​​de ontdekking van deze fossielen uit het Mioceen in Oost-Afrika bij aan ons begrip van de evolutionaire geschiedenis van de regio en werpt het licht op de processen die de Afrikaanse ecosystemen hebben gevormd en de ontwikkeling van mensachtigen hebben beïnvloed. Het onderzoek dat in het Gorongosa National Park wordt uitgevoerd, onderstreept het belang van paleontologische studies voor natuurbehoudsinspanningen en initiatieven voor gemeenschapsontwikkeling.

