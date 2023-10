Nieuwe inzichten over zelfbewustzijn van hanen: voorbij de spiegeltest

Hanen zijn meer dan alleen kakel- en eierlegmachines. Een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten van Bonn en Bochum, samen met de MSH Medical School Hamburg, suggereert dat hanen het vermogen hebben zichzelf in een spiegel te herkennen. Het succes van deze zelfherkenning hangt echter af van verschillende experimentele omstandigheden. Deze intrigerende bevinding werpt niet alleen licht op de cognitieve vaardigheden van hanen, maar heeft ook bredere implicaties voor het begrijpen van het zelfbewustzijn bij andere diersoorten. De studie, gepubliceerd in het tijdschrift PLOS ONE, daagt ons conventionele begrip van kippengedrag uit.

Het idee om spiegeltests op kippen uit te voeren is ontstaan ​​uit een samenwerking tussen de wetenschappers en Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün van de afdeling Biopsychologie van de Ruhr Universiteit in Bochum. Bij de merktest wordt een gekleurd merkteken op de kop van een dier geplaatst dat alleen in de spiegel zichtbaar is. Als het dier het gemarkeerde gebied verkent bij het zien van zijn weerspiegeling, wordt dit beschouwd als een bewijs van zelfherkenning. Niet alle dieren vertonen dit gedrag echter, wat vragen oproept over de geldigheid van de test.

Op zoek naar een meer ecologisch relevante aanpak besloten de onderzoekers de spiegeltest te integreren met het natuurlijke gedrag van de hanen. Het is bekend dat hanen alarmbellen uitzenden wanneer een roofdier aanwezig is en hun soortgenoten waarschuwen voor het gevaar. De onderzoekers zetten een testarena op en projecteerden een roofvogelbeeld op één compartiment, waarbij ze testten of de hanen alarmoproepen zouden uitzenden in de aanwezigheid van hun gereflecteerde beeld naast de roofdierstimulus.

Verrassend genoeg toonden de resultaten aan dat de hanen aanzienlijk minder alarmoproepen lieten horen wanneer ze werden geconfronteerd met hun spiegelbeeld, vergeleken met een soortgenoot. Dit suggereert dat de hanen zichzelf in de spiegel herkenden en begrepen dat het gereflecteerde beeld geen soortgenoot was. Er is echter verder onderzoek nodig om deze interpretatie te bevestigen en alternatieve verklaringen te onderzoeken.

Deze studie daagt het traditionele begrip van kippen uit als louter instinctieve dieren en benadrukt hun potentieel voor zelfbewustzijn. Door het gedrag van hanen in een meer ecologisch relevante context te onderzoeken, hebben de onderzoekers waardevolle inzichten opgeleverd in de cognitieve vermogens van deze fascinerende wezens. Dit opent nieuwe wegen voor het bestuderen van zelfherkenning bij andere dieren en het verdiepen van ons begrip van bewustzijn buiten mensen.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat is de spiegeltest?

De spiegeltest is een veelgebruikte experimentele methode om te bepalen of dieren zichzelf in een spiegel kunnen herkennen, wat blijk geeft van zelfbewustzijn. Bij deze test wordt een merkteken op het lichaam van het dier aangebracht en wordt hun reactie op het merkteken waargenomen terwijl hun reflectie in een spiegel wordt waargenomen.

Vraag: Wat heeft het hanenonderzoek onthuld?

Het hanenonderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de universiteiten van Bonn en Bochum, leverde bewijs op dat hanen het vermogen hebben zichzelf in een spiegel te herkennen. De hanen lieten echter minder alarmkreten horen wanneer ze met hun spiegelbeeld werden geconfronteerd dan een soortgenoot, wat erop wijst dat verder onderzoek nodig is om hun zelfherkenning te verduidelijken.

Vraag: Waarom is het onderzoek belangrijk?

Deze studie daagt de algemene overtuiging uit dat kippen eenvoudige dieren zijn en benadrukt hun potentieel voor zelfbewustzijn. Door het gedrag van hanen in een meer ecologisch relevante context te onderzoeken, opent de studie nieuwe wegen voor het begrijpen van zelfherkenning bij dieren en het uitbreiden van onze kennis van bewustzijn buiten mensen.