De economische impact van CU Boulder in Colorado bereikt $ 4.3 miljard

Uit een nieuw onderzoek, uitgevoerd door de Business Research Division van de Leeds School of Business van CU Boulder, is gebleken dat de universiteit in de staat Colorado een aanzienlijke economische impact heeft gegenereerd, van in totaal 4.3 miljard dollar in het boekjaar 2022-23. Dit betekent een stijging ten opzichte van de $3.3 miljard vorig jaar.

De studie analyseerde verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de economische impact van CU Boulder. De universiteit had in totaal 19,189 docenten, personeel en studenten in dienst, met een gecombineerde salaris- en uitkeringsuitgaven van $ 1.1 miljard. Deze werkgelegenheid creëerde een directe economische impact van 1.8 miljard dollar, die niet alleen de salarissen omvatte, maar ook de uitgaven van de universiteit aan goederen en diensten van lokale verkopers.

Bovendien vergemakkelijkte de indirecte en geïnduceerde impact van CU Boulder, die het resultaat was van onderzoek en technologieoverdracht, de groei van bedrijven en het scheppen van banen, wat leidde tot een totale impact van $ 2.5 miljard. Factoren zoals inflatie, hogere arbeidskosten en verbeterde gegevenskwaliteit, waarbij meer gedetailleerde uitgaven aan Colorado werden toegewezen, droegen bij aan de grotere economische impact. De status van CU Boulder als de grootste economische bijdrager aan het grootstedelijke statistische gebied van Boulder toont ook het belang ervan aan voor de lokale economie.

Bovendien bleek uit het onderzoek dat de onderzoeksuitgaven van CU Boulder 643 miljoen dollar bedroegen, wat resulteerde in een economische bijdrage van 1.2 miljard dollar. De niet-lokale studenten- en bezoekersuitgaven van de universiteit in de staat bereikten $ 777 miljoen, inclusief uitgaven voor huur, boodschappen, transport, kinderopvang, recreatie en gezondheidszorg.

De directe uitgaven van CU Boulder gedurende het boekjaar werden geschat op $ 700 miljoen, inclusief gebudgetteerde kosten voor bouwprojecten. Met name de renovatieprojecten Hellems Arts and Sciences en Mary Rippon Outdoor Theatre behoorden tot de grootste projecten bij CU Boulder.

Als we de algehele economische impact van alle campussen en aangesloten ziekenhuizen van het systeem van de Universiteit van Colorado in ogenschouw nemen, bedroeg de totale impact in de hele staat een indrukwekkende 17.2 miljard dollar tijdens het fiscale jaar 2022-23, goed voor een totaal van 98,175 banen, voornamelijk in Boulder, Denver. , en de grootstedelijke gebieden van Colorado Springs.

Het is belangrijk op te merken dat het onderzoek niet de impact van alumni, gepensioneerden, atletiek of technologieoverdracht omvatte. Deze bevindingen benadrukken echter de aanzienlijke bijdrage die CU Boulder levert aan de economie van de staat en de algehele kwaliteit van leven.

