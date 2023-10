Wetenschappers hebben een raadselachtige ontdekking gedaan nadat ze een mysterieus element in oude lava hadden ontdekt, wat leidde tot theorieën dat de kern van de aarde lekt. Een onderzoek naar 62 miljoen jaar oude lavastromen op Baffin Island in de Canadese Arctische Archipel heeft ongebruikelijk hoge niveaus van helium-3 aan het licht gebracht, een zeldzame isotoop die verband houdt met de interne werking van onze planeet. De bevindingen, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, hebben geleid tot intense discussies onder onderzoekers en experts.

Het onderzoeksteam, bestaande uit geochemici van de Woods Hole Oceanographic Institution en het California Institute of Technology, verzamelde metingen van de oude lavastromen van Baffin Island. Ze ontdekten dat de landmassa de hoogste verhoudingen helium-3, helium-4 en een andere isotoop bevatte die ooit in vulkanisch gesteente op aarde zijn aangetroffen. Dit heeft veel aandacht getrokken, omdat het vinden van zulke hoge niveaus van helium-3 op een niet-astronomische locatie aanzienlijk is.

Helium-3 is vanwege zijn aard uiterst zeldzaam. Zodra het het oppervlak bereikt, ontsnapt het in de atmosfeer en verdwijnt het in de ruimte. Als helium-3 aan de oppervlakte wordt ontdekt, is het daarom waarschijnlijk dat het afkomstig is uit de kern van de aarde. Deze bevinding zou mogelijk fysieke voorbeelden van kernmateriaal kunnen opleveren, waardoor het eerdere inzicht dat de kern van de aarde was afgesloten, ter discussie werd gesteld.

De implicaties van deze ontdekking zijn enorm. Wetenschappers zouden kernmateriaal kunnen bestuderen op manieren die voorheen onmogelijk waren als kan worden vastgesteld dat het materiaal inderdaad uit de kern lekt. De aanwezigheid van primordiaal helium-3 kan geheimen bevatten over de vorming van onze planeet die op geen enkele andere manier toegankelijk zijn. Deze onthulling suggereert dat de diepe aarde dynamischer is dan eerder werd gerealiseerd, waardoor conventionele opvattingen over geochemische isolatie tussen de kern en andere lagen van onze planeet teniet worden gedaan.

Forrest Horton, geochemicus bij het Woods Hole Oceanographic Institution, noemt de ontdekking ‘spannend’ en benadrukt dat er nog veel meer werk aan de winkel is. De studie heeft meer vragen opgeroepen dan beantwoord, waardoor nieuwe wegen zijn geopend voor onderzoek naar de kern van de aarde. Verder bewijs van kernlekkage werd geleverd in het wetenschappersrapport gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Over het geheel genomen daagt deze baanbrekende ontdekking de bestaande kennis over de kern van de aarde uit en biedt het wetenschappers de kans om het kernmateriaal op ongekende manieren te verkennen. De implicaties van dit onderzoek kunnen een revolutie teweegbrengen in ons begrip van de vorming en dynamiek van onze planeet.

