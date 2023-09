Zwarte gaten gevonden op recordafstand van de aarde

Een recente ontdekking heeft de aanwezigheid van zwarte gaten op opmerkelijk korte afstand van de aarde onthuld. Het is nu bekend dat de Hyades-sterrencluster, die zich op een afstand van 153 lichtjaar bevindt, twee of drie zwarte gaten herbergt. In tegenstelling tot eerdere ontdekkingen bevinden deze zwarte gaten zich in een cluster die vanuit een redelijk donkere hemel met het blote oog zichtbaar is.

De Hyades-sterrencluster wordt vaak overschaduwd door zijn bekendere buurman, de Pleiaden. De Hyaden zijn echter de dichtstbijzijnde sterrenhoop bij de aarde. Eerdere waarnemingen van zwarte gaten vonden veel verder weg plaats, met als huidige recordhouder Gaia BH1, die zich op 1,600 lichtjaar afstand bevindt.

De ontdekking van zwarte gaten in de Hyades-cluster werd mogelijk gemaakt door nauwkeurige metingen van de locaties en bewegingen van de sterren in de cluster. Er werden computermodellen gebruikt om de verdeling van de sterren rond het centrum van de cluster na te bootsen, en de beste overeenkomsten werden gevonden als er twee of drie zwarte gaten in zaten.

Deze waarneming heeft belangrijke implicaties voor het begrijpen van de evolutie van sterrenhopen en hun bijdrage aan zwaartekrachtgolfbronnen. Het biedt ook waardevolle inzichten in hoe de aanwezigheid van zwarte gaten de dynamiek van sterrenhopen beïnvloedt.

De meeste zoektochten naar zwarte gaten hebben zich geconcentreerd op bolvormige sterrenhopen in de halo van de Melkweg, maar deze ontdekking suggereert dat open sterrenhopen zoals de Hyaden, die dichter bij de aarde staan, spannende mogelijkheden bieden voor verder onderzoek.

De bevindingen van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Bronnen:

– Maandelijkse mededelingen van de Royal Astronomical Society