Een ander perspectief: is het heelal kleiner dan we denken?

Volgens een nieuwe studie zou het waarneembare heelal wel eens het grootste deel kunnen zijn van wat er is. Hoewel de meeste kosmologen geloven dat onze waarneembare hoek van het universum slechts een klein deel is van een veel grotere of zelfs oneindige schepping, beweert deze studie iets anders.

Eén reden waarom wetenschappers lang hebben geloofd dat het heelal groot is, is te wijten aan de verspreiding van clusters van sterrenstelsels. Als het universum zich alleen zou uitbreiden tot wat wij kunnen zien, zouden sterrenstelsels buiten ons waarneembare bereik niet door zwaartekrachten naar ons toe worden getrokken, waardoor een asymmetrisch clusterpatroon ontstaat. Sterrenstelsels clusteren echter uniform op grote schaal in het zichtbare heelal, wat duidt op homogeniteit en isotropie.

Ruimtetijd wijst ook op een groter universum. Als de ruimtetijd niet vlak zou zijn, zou onze perceptie van verre sterrenstelsels vervormd zijn, waardoor ze veel groter of kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Het feit dat verre sterrenstelsels door kosmische uitdijing slechts iets groter lijken, suggereert dat de kosmos minstens 400 keer groter moet zijn dan het waarneembare heelal.

Bovendien vormt de kosmische microgolfachtergrond, die bijna een perfect zwart lichaam is, een puzzel. Afgezien van kleine temperatuurschommelingen is het uniformer dan het zou moeten zijn. Om dit te verklaren hebben astronomen een vroege kosmische inflatie kort na de oerknal voorgesteld. Als dit model accuraat is, zou het heelal ongeveer 10^26 keer groter kunnen zijn dan wat we kunnen waarnemen.

Deze nieuwe studie onderzoekt echter de snaartheorie en het idee van het ‘moerasland’. Snaartheorie, een verzameling wiskundige methoden, helpt bij het ontwikkelen van complexe fysieke modellen. Sommige snaartheoriemodellen zijn veelbelovender dan andere, waarbij sommige compatibel zijn met de kwantumzwaartekracht en andere niet. De meeste inflatoire snaartheoriemodellen vallen in het ‘moerasland’, wat aangeeft dat ze niet veelbelovend zijn.

De onderzoekers van deze studie stellen het idee voor van hoger-dimensionale structuren binnen de snaartheorie om het universum te verklaren zonder vroege kosmische inflatie. Deze benadering maakt een universum mogelijk dat slechts honderd of duizend keer groter is dan wat we kunnen waarnemen. Hoewel deze studie een ander perspectief biedt, zijn verder onderzoek en observaties nodig om deze bevindingen te bevestigen of in twijfel te trekken.

Bronnen:

– De belangrijkste punten van het artikel zijn gebaseerd op “Een logaritmische kijk op het heelal” van Pablo Carlos Budassi.

– De afbeeldingen die in het artikel worden gebruikt, zijn toegeschreven aan Nick Strobel en APS/Alan Stonebraker.