Zet je schrap voor de impact: hoe de zonsverduistering elektrische netwerken zal testen

Dit artikel onderzoekt de komende ringvormige zonsverduistering en de potentiële impact ervan op elektriciteitsnetten in de Verenigde Staten. Nu de zonsverduistering een aantal belangrijke zonne-hotspots zal passeren, waaronder Californië en Texas, bereiden netwerkbeheerders zich voor op een aanzienlijke daling van de zonnecapaciteit, wat uitdagingen zou kunnen opleveren bij het voldoen aan de elektriciteitsvraag.

Sinds de laatste zonsverduistering in 2017 is zonne-energie veel dominanter geworden in de Amerikaanse energiemix. Californië heeft bijvoorbeeld een verdubbeling gezien van de capaciteit voor het opwekken van zonne-energie, en de zon voorziet nu regelmatig in meer dan de helft van de middagbehoefte van de staat. Als gevolg hiervan zou de vermindering van de zonne-energieproductie tijdens de zonsverduistering een belangrijke test voor het elektriciteitsnet kunnen vormen.

Volgens schattingen van de netbeheerder zal op een bepaald moment tijdens de zonsverduistering meer dan een derde van de zonnecapaciteit van het land niet beschikbaar zijn, wat mogelijk gevolgen heeft voor het vermogen om ongeveer 20 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. De uitdaging voor netbeheerders is tweeledig: het vinden van alternatieve energiebronnen om het gat tijdens de zonsverduistering op te vullen en het soepel opvoeren van de opwekking van zonne-energie zodra de zonsverduistering voorbij is.

Netbeheerders in Californië en Texas, waar de zonsverduistering een aanzienlijke impact zal hebben, bereiden zich al maanden voor op de gebeurtenis. Om de verminderde zonne-energieproductie te beheersen, moeten exploitanten mogelijk vertrouwen op het eerder op de dag opstarten van aardgascentrales en het gebruik van batterijen op netschaal die 's nachts zijn opgeladen. De snelle toename van de energieopwekking zodra de zonsverduistering voorbij is, vormt echter een nieuwe uitdaging, aangezien de stijgingspercentages de normale niveaus zullen overschrijden.

Ondanks deze uitdagingen hebben de gridfunctionarissen vertrouwen in hun voorbereidingen en zijn ze van mening dat de grid goed voorbereid is op de zonsverduistering. De coördinatie tussen energiecentrales en de mogelijkheid om alternatieve hulpbronnen in aangrenzende staten aan te boren, zorgen voor enige flexibiliteit bij het beheersen van de impact van de zonsverduistering. Texas, dat zijn eigen geïsoleerde elektriciteitsnet exploiteert, kan echter met unieke uitdagingen worden geconfronteerd bij het omgaan met het verlies aan zonne-energie.

Naast de impact op zonne-energie zal de zonsverduistering naar verwachting ook secundaire effecten hebben, zoals een daling van de temperatuur en verminderde luchtturbulentie. Deze factoren kunnen mogelijk ook van invloed zijn op de opwekking van windenergie. Niettemin zijn netbeheerders optimistisch dat ze de uitdagingen van de zonsverduistering aankunnen en een stabiele elektriciteitsvoorziening kunnen handhaven.

Bronnen:

– Onafhankelijke systeembeheerder in Californië (Caiso)

– Edison Electric Instituut (EEI)

– Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)