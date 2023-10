De toename van stof in de lucht leidt tot zorgen over klimaatverandering

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties is de hoeveelheid stof in de lucht in de wereld in 2022 verslechterd. De organisatie riep op tot verder onderzoek naar het verband tussen klimaatverandering en de toename van hotspots voor zandstormen. De stijging van het stofgehalte wordt toegeschreven aan de toegenomen uitstoot uit regio's als west-centraal Afrika, het Arabische schiereiland, het Iraanse plateau en het noordwesten van China.

WMO-chef Petteri Taalas benadrukte dat menselijke activiteiten zand- en stofstormen beïnvloeden. Hogere temperaturen, droogte en verhoogde verdamping resulteren in een lagere bodemvochtigheid, wat, in combinatie met slecht landbeheer, bijdraagt ​​aan frequentere zand- en stofstormen. Het jaarlijkse WMO-rapport analyseerde het optreden en de gevaren van stofstormen en benadrukte de impact ervan op de samenleving.

Uit het rapport bleek dat het mondiaal gemiddelde van de jaargemiddelde stofoppervlakteconcentraties in 2022 iets hoger was dan in 2021. In 2021 bedroeg dit cijfer 13.5 microgram per kubieke meter, terwijl dit in 2022 steeg tot 13.8 microgram per kubieke meter. De Bodele-regio in Tsjaad registreerde de hoogste geschatte jaarlijkse gemiddelde stofoppervlakteconcentratie, variërend van 900 tot 1,200 microgram per kubieke meter. Op het zuidelijk halfrond hadden Centraal-Australië en de westkust van Zuid-Afrika de hoogste concentraties, variërend van 200 tot 300 microgram per kubieke meter.

Stofstormen hebben verstrekkende gevolgen en dragen bij aan een verduisterde lucht en een verminderde luchtkwaliteit. Het rapport stelde dat jaarlijks ongeveer 2,000 miljoen ton stof de atmosfeer binnendringt, wat gevolgen heeft voor economieën, ecosystemen, het weer en het klimaat, zelfs in gebieden die duizenden kilometers verderop liggen. Hoewel natuurlijke processen een rol spelen, dragen slecht water- en landbeheer ook aanzienlijk bij.

Het bulletin belichtte drie grote incidenten in 2022, waaronder een “uitzonderlijke stofuitbraak” vanuit Noord-Afrika boven Spanje en Portugal, die de luchtkwaliteitsvoorschriften van de Europese Unie overtrof. In het Midden-Oosten vond opnieuw een zware stofstorm plaats, waardoor het zicht in de hele regio werd verminderd. Bovendien had een stofstorm in het oosten van de Verenigde Staten gevolgen voor de landbouwactiviteiten.

Taalas benadrukte het belang van het aanpakken van de gevolgen van zand- en stofstormen voor de gezondheid, het transport en de landbouw. Het bulletin riep op tot verder onderzoek naar het verband tussen stofstormen en klimaatverandering, aangezien dit gebied grotendeels onontgonnen blijft. De WMO streeft ernaar om binnen vier jaar wereldwijd systemen voor vroegtijdige waarschuwing bij weersrampen op te zetten om de verergerende gevolgen van klimaatverandering, waaronder stofstormen, te verzachten.