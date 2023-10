Nieuw onderzoek toont aan dat de walvisvangst in de 20e eeuw de meerderheid van de gewone vinvissen in het oostelijke deel van de Stille Oceaan heeft weggevaagd

Volgens een nieuw onderzoek, uitgevoerd door biologen van de UCLA, werd in de 99e eeuw 20% van de populatie vinvissen in het oostelijke deel van de Stille Oceaan gedecimeerd door de walvisvangst. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan eerdere schattingen, wat de ernst van de impact van menselijke activiteiten op het milieu onderstreept. Terwijl eerder onderzoek zich baseerde op walvisregistraties of mitochondriaal DNA, werd in dit onderzoek het hele genoom gebruikt om een ​​alomvattend inzicht te krijgen in de huidige omvang en genetische diversiteit van de overgebleven gewone vinvissen.

De industriële walvisvangst in de 20e eeuw veroorzaakte een bijna uitsterven van de gewone vinvispopulatie, vooral in het oostelijke deel van de Noordelijke Stille Oceaan. Dit staat in contrast met de 19e eeuw, toen de meeste walvissoorten werden verwoest door de walvisjacht, maar grotere soorten zoals blauwe vinvissen en vinvissen relatief ongeschonden konden overleven.

Het onderzoek van de UCLA-biologen was een uitdaging, omdat het verkrijgen van DNA-monsters van levende walvissen moeilijk bleek te zijn. Het onderzoek omvatte echter de analyse van vijftig walvissen, waaronder gewone vinvissen uit de Golf van Californië, die niet het doelwit waren van walvisvaarders, maar tot een kleine, geïsoleerde groep behoorden.

Uit de bevindingen van het onderzoek bleek dat de vinvissen in de Golf van Californië ongeveer 16,000 jaar geleden uiteen gingen, waardoor een populatie van ongeveer 114 volwassen fokkers in stand bleef. Daarentegen was de populatie in het oostelijke deel van de Stille Oceaan groot en met elkaar verbonden, totdat de walvisvangst in de 20e eeuw binnen een tijdsbestek van 24,000 tot 305 jaar leidde tot een catastrofale vermindering van het aantal van 26 individuen tot slechts 52.

Ondanks de verwoestende achteruitgang is de genetische diversiteit onder de resterende gewone vinvissen in het oostelijke deel van de Stille Oceaan nog steeds voldoende om hun herstel mogelijk te maken als er adequate instandhoudingsmaatregelen worden geïmplementeerd. Het handhaven van de huidige bescherming en het aanpakken van externe bedreigingen zoals klimaatverandering en scheepsaanvallen zijn echter van cruciaal belang voor het voortgaande herstel van deze walvispopulaties.

Het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van wijlen UCLA-professor Robert Wayne vertegenwoordigt een cruciale stap voorwaarts in het begrijpen van de uitdagingen waarmee gewone vinvissen worden geconfronteerd. Naarmate computermodellen verbeteren, zal het integreren van factoren zoals klimaatverandering essentieel zijn bij het beoordelen van het risico op uitsterven en het ontwikkelen van effectieve natuurbehoudsstrategieën.

Overzicht:

