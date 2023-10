De geboorte van een nieuwe planeet: het observeren van de nagloed van een planetaire botsing

Astronomen hebben mogelijk de nasleep ontdekt van een enorme botsing tussen twee gigantische planeten, een fenomeen dat kan leiden tot de creatie van een nieuwe planeet. Deze observatie biedt een zeldzame kans om in realtime getuige te zijn van de geboorte van een planeet en werpt licht op het proces van planeetvorming.

In december 2021 merkten astronomen ongebruikelijke flikkeringen op van een zonachtige ster die zich op ongeveer 1,800 lichtjaar afstand van de aarde bevindt. De ster, bekend als ASASSN-21qj, vertoonde gedurende meerdere maanden veranderingen in zichtbaar licht, waarbij hij soms bijna verdween voordat hij terugkeerde naar zijn oorspronkelijke helderheid. Dit dimverschijnsel wordt vaak toegeschreven aan materiaal dat tussen de ster en de aarde beweegt.

Het was echter een amateurastronoom genaamd Arttu Sainio die op een belangrijke waarneming wees. Hij merkte op dat twee en een half jaar vóór het dimmen van de ster de emissie van infrarood licht vanaf zijn locatie met ongeveer 4% was toegenomen. Dit riep de vraag op of deze twee reeksen waarnemingen met elkaar verband hielden en wat er rond ASASSN-21qj zou kunnen gebeuren.

In een studie gepubliceerd in Nature stellen onderzoekers voor dat de waarnemingen worden verklaard door een cataclysmische botsing tussen twee planeten. Gigantische inslagen spelen een cruciale rol bij de vorming van planeten en bepalen hun afmetingen, samenstelling, thermische toestanden en baanpatronen. Hoewel wordt aangenomen dat dergelijke botsingen verantwoordelijk zijn voor verschillende verschijnselen in ons zonnestelsel, is direct bewijs van aanhoudende gigantische inslagen in de Melkweg schaars.

Volgens de onderzoekers zou bij de botsing in de eerste uren meer energie zijn vrijgekomen dan de ster zelf uitstraalt. De inslag zou een hete, gloeiende materiaalmassa hebben gecreëerd die veel groter is dan die van de oorspronkelijke planeten, wat de infraroodverheldering verklaart die werd waargenomen door NASA's WISE-ruimtetelescoop. Het zal miljoenen jaren nodig hebben om het uitdijende planetaire lichaam dat door de botsing wordt geproduceerd af te koelen en te krimpen, en uiteindelijk een nieuwe planeet te vormen.

De botsing zou ook puin in verschillende banen rond de ster hebben geslingerd, waarbij een fractie ervan zou zijn verdampt en wolken van klein ijs en bergkristallen had gevormd. Deze klonterige wolk van materiaal blokkeerde het zichtbare licht van de ster, waardoor het grillige dimmen ontstond. De onderzoekers speculeren dat bij de botsing twee Neptunus-achtige werelden betrokken waren die rijk zijn aan ijs.

Het bestuderen van dit sterrensysteem zou waardevolle inzichten kunnen opleveren in het proces van planeetvorming. De onderzoekers schatten dat het lichaam na de inslag honderden keren zo groot moet zijn geweest als de aarde, wat suggereert dat de botsende planeten meerdere malen de massa van de aarde hadden en mogelijk qua grootte vergelijkbaar waren met Uranus en Neptunus. De temperatuur van het lichaam na de botsing wordt geschat op ongeveer 700°C, wat wijst op de aanwezigheid van elementen met lage kooktemperaturen, zoals water.

Verdere observaties met telescopen zoals NASA's JWST zullen wetenschappers in staat stellen de puinwolk te onderzoeken, de deeltjesgrootte en -samenstelling te bepalen, de chemie van het lichaam na de inslag te bestuderen en het afkoelingsproces ervan te volgen. Deze langetermijnobservatie zal onderzoekers in staat stellen getuige te zijn van de evolutie van het systeem en ons begrip van gigantische impacts en planetaire systemen te vergroten.

Concluderend bieden de detectie van een planetaire botsing en de daaropvolgende vorming van een nieuwe planeet een unieke kans om in realtime getuige te zijn van de geboorte van een wereld. Deze observaties zullen bijdragen aan onze kennis van planeetvormingsprocessen en waardevolle inzichten verschaffen in de dynamiek van planetaire systemen.

Bronnen:

– Origineel artikel: The Conversation (Creative Commons-licentie)

– Afbeelding: Pixabay