Thales Alenia Space ondersteunt de baanbrekende maanreis van Turkije

Thales Alenia Space, een toonaangevend lucht- en ruimtevaartbedrijf, heeft een belangrijk contract binnengehaald om Turkije te helpen bij zijn ambitieuze maanmissie. De joint venture, waarvan Thales en Leonardo mede-eigendom zijn, zal cruciale communicatietechnologie leveren voor de eerste Turkse maanonderneming, AYAP-1.

Onder het Nationale Ruimteprogramma, geïnitieerd door de Turkse Ruimtevaartorganisatie, heeft het AYAP Maanonderzoeksprogramma tot doel waardevolle gegevens van onze dichtstbijzijnde hemelse buur te onderzoeken en te verzamelen. Tübitak Uzay, het gerenommeerde Turkse onderzoeksinstituut voor ruimtetechnologie, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, integratie, testen, lancering en bediening van het ruimtevaartuig AYAP-1.

Het garanderen van een naadloze communicatie gedurende de hele missie is van cruciaal belang voor het succes ervan. De expertise van Thales Alenia Space op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechnologie zal worden ingezet bij de levering van de S-band-transponder, een essentieel onderdeel van het telemetrie-, tracking- en controlesubsysteem van de AYAP-1. Deze transponder zal de overdracht van cruciale gegevens naar de aarde vergemakkelijken, waardoor wetenschappers en onderzoekers de voortgang van het ruimtevaartuig nauwlettend kunnen volgen en waardevolle inzichten kunnen verzamelen.

Thales Alenia Space heeft een lovenswaardig trackrecord in het leveren van geavanceerde oplossingen voor ruimteverkenningsmissies. Hun innovatieve benadering van lucht- en ruimtevaarttechnologie heeft hen tot een vertrouwde partner gemaakt voor verschillende ruimtevaartorganisaties over de hele wereld. Met dit partnerschap wordt het Turkse streven naar ruimteverkenning verder versterkt.

Door samen te werken met Thales Alenia Space krijgt Turkije toegang tot toonaangevende kennis en vooruitgang op het gebied van communicatietechnologie. Deze samenwerking zal niet alleen de capaciteiten van Turkije op het gebied van ruimteonderzoek versnellen, maar ook de internationale samenwerking bij de verkenning van ons universum bevorderen.

