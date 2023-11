Teenage Galaxies: het ontrafelen van de chemie van de kosmische adolescentie

Een recent onderzoek uitgevoerd door astrofysici van de Northwestern University, waarbij gebruik werd gemaakt van gegevens van NASA's James Webb Space Telescope (JWST), werpt licht op de chemische samenstelling van ‘tienerstelsels’. Het is gebleken dat deze sterrenstelsels, die ongeveer twee tot drie miljard jaar na de oerknal zijn ontstaan, ongewoon heet zijn en onverwachte elementen bevatten, zoals nikkel, die notoir moeilijk waar te nemen zijn.

De bevindingen van deze studie, die zullen worden gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters, maken deel uit van de lopende Chemical Evolution Constrained Using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Onder leiding van Allison Strom van de Northwestern University willen de onderzoekers begrijpen hoe sterrenstelsels zich in de loop van de kosmische geschiedenis hebben ontwikkeld.

Strom vergelijkt tienerstelsels met menselijke tieners en stelt dat beide een groeispurt doormaken en veranderen tijdens hun vormingsjaren. Door het chemische DNA van deze sterrenstelsels tijdens hun adolescentiefase te bestuderen, krijgen onderzoekers inzicht in hoe ze groeiden en hoe ze zullen blijven evolueren. De CECILIA Survey richt zich op het observeren van de spectra van verre sterrenstelsels, waarbij de hoeveelheid licht over verschillende golflengten wordt onderzocht. Deze informatie onthult de belangrijkste elementen die aanwezig zijn in sterrenstelsels, waardoor astrofysici vroegere en toekomstige galactische activiteiten kunnen begrijpen.

De studie uitgevoerd door Strom en haar medewerkers betrof het gebruik van de JWST om 33 verre tienerstelsels gedurende 30 uur continu te observeren. Vervolgens combineerden ze spectra van 23 van deze sterrenstelsels om een ​​samengesteld beeld te creëren, dat een dieper en gedetailleerder inzicht opleverde dan welke telescoop op aarde dan ook zou kunnen bieden. Het resulterende spectrum leverde enkele verrassingen op, waaronder de aanwezigheid van nikkel, een element dat vanwege zijn zeldzaamheid moeilijk waar te nemen is.

Bovendien onthulde het onderzoek dat tienerstelsels hogere temperaturen hebben vergeleken met hun meer volwassen tegenhangers. Dit geeft aan dat de sterrenstelsels substantieel verschillend waren en unieke omstandigheden ondervonden tijdens hun adolescentie. Strom benadrukt het intrinsieke verband tussen de temperatuur en de chemie van sterrenstelsels, wat suggereert dat de waargenomen verschillen een manifestatie zijn van het specifieke chemische DNA van sterrenstelsels.

Dit onderzoek draagt ​​bij aan ons begrip van de evolutie van sterren en biedt inzicht in hoe sterrenstelsels in de loop van de tijd groeien en veranderen. Door tienerstelsels te bestuderen hopen wetenschappers de processen bloot te leggen die sterrenstelsels zoals onze eigen Melkweg vormen en te bepalen waarom sommige ‘rood en dood’ lijken, terwijl andere sterren blijven vormen.

Veelgestelde vragen

Wat is het CECILIA-onderzoek?

De CECILIA Survey is een programma dat gebruik maakt van NASA's James Webb Space Telescope om de chemie van verre sterrenstelsels te bestuderen. Door de spectra van deze sterrenstelsels te analyseren, krijgen onderzoekers inzicht in hun chemische samenstelling en hoe ze in de loop van de tijd zijn geëvolueerd.

Wat is de betekenis van het bestuderen van tienerstelsels?

Tienerstelsels vertegenwoordigen een cruciale fase in de galactische evolutie, waarin aanzienlijke groei en verandering plaatsvinden. Door het chemische DNA van deze sterrenstelsels te bestuderen, kunnen astrofysici de processen die sterrenstelsels vormen en hoe ze van elkaar verschillen beter begrijpen.

Waarom is de aanwezigheid van nikkel in tienerstelsels verrassend?

Nikkel is een zeldzaam element dat moeilijk waar te nemen is. De aanwezigheid ervan in tienerstelsels suggereert unieke omstandigheden of kenmerken binnen deze sterrenstelsels, waardoor licht wordt geworpen op het gedrag en de processen van sterren in de galactische omgeving.

Waarom zijn tienerstelsels heter vergeleken met meer volwassen sterrenstelsels?

De hogere temperaturen die in tienerstelsels worden waargenomen, leveren aanvullend bewijs van hun specifieke chemische DNA. De temperatuur en de chemie van gas in sterrenstelsels zijn intrinsiek met elkaar verbonden, wat de verschillende omstandigheden en omgevingen laat zien die ze tijdens hun adolescentie ervaren.