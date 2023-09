Absorberende sterrenstelsels: nieuwe ontdekkingen door lichtabsorptie

By

Met behulp van de Hubble-ruimtetelescoop hebben astronomen van het Cosmic Dawn Center een baanbrekende ontdekking gedaan van een sterrenstelsel dat alleen kan worden waargenomen door het licht dat het absorbeert in plaats van uitstraalt. Dit sterrenstelsel, dat zich bijna 11 miljard jaar geleden bevond, maakt deel uit van een vroege groep die later mogelijk op onze eigen Lokale Groep lijkt.

Normaal gesproken worden sterrenstelsels gedetecteerd door het licht dat ze uitstralen of reflecteren. Als een sterrenstelsel zich echter langs de gezichtslijn naar een verder weg gelegen, heldere lichtbron bevindt, zal het een deel van het licht van die bron absorberen. Deze absorptie vindt plaats door gas- en stofdeeltjes die tussen de sterren in de melkweg aanwezig zijn. Door het spectrum van de achtergrondlichtbron te analyseren, kunnen astronomen duidelijke absorptiegaten waarnemen die de aanwezigheid van een voorgrondstelsel onthullen.

Het geabsorbeerde licht geeft informatie over de fysieke kenmerken van het absorberende sterrenstelsel. In dit geval is de heldere achtergrondbron waarschijnlijk een quasar, de kern van een sterrenstelsel met een superzwaar zwart gat. Ondanks de uitdagingen die gepaard gaan met het observeren van een sterrenstelsel dat zijn eigen licht uitstraalt terwijl het zich voor een heldere quasar bevindt, hebben astronomen met succes meerdere van dergelijke absorbers gedetecteerd.

In hun meest recente onderzoek concentreerde het team zich op een bijzonder rode quasar die zwaar rood werd gekleurd door een absorber die zich bijna 11 miljard jaar geleden bevond. Deze absorber, die aanzienlijk meer licht absorbeert dan andere, suggereert dat het een volwassen sterrenstelsel is dat lijkt op de Melkweg. Hoewel ze er niet in slaagden een lichtgevende tegenhanger van de absorber te detecteren, ontdekten de onderzoekers een ander nabijgelegen sterrenstelsel dat mogelijk deel uitmaakt van de vroege groep.

De waarnemingen van het geabsorbeerde licht geven aan dat het stof in het voorgrondstelsel lijkt op het stof dat we in onze Melkweg en naburige sterrenstelsels zien. Deze bevinding werpt licht op de samenstelling en aard van sterrenstelsels door de kosmische geschiedenis heen.

Over het geheel genomen benadrukt deze studie de belangrijke rol van lichtabsorptie bij het blootleggen van de verborgen geheimen van verre sterrenstelsels. Door gebruik te maken van deze complementaire methode kunnen astronomen ons begrip van het vroege heelal en de vorming van groepen sterrenstelsels vergroten.

