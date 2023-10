Onderzoekers ontwikkelen magnetische nanodeeltjes om de koolwaterstofvervuiling in water op te ruimen

Het wijdverbreide gebruik van koolwaterstoffen, de belangrijkste componenten van fossiele brandstoffen, levert niet alleen een bijdrage aan de klimaatcrisis via de uitstoot van broeikasgassen, maar brengt ook aanzienlijke milieuproblemen met zich mee. Koolwaterstoffen zijn de meest voorkomende klasse van organische verontreinigende stoffen op aarde en worden aangetroffen in ruwe olie, die vaak wordt gebruikt als brandstof voor transport en verwarming, maar ook in plastic materialen.

Ondanks het toenemende bewustzijn van de verwoestende gevolgen van klimaatverandering, is de wereldeconomie nog steeds sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Volgens een recent artikel gepubliceerd in Advanced Science bedraagt ​​de wereldproductie van ruwe olie en aardgas miljarden tonnen, wat bijdraagt ​​aan de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen. Afgezien van de bekende gevolgen voor het milieu, heeft de uitgebreide aanwezigheid van microplasticvervuiling afkomstig van koolwaterstoffen aanleiding gegeven tot bezorgdheid. Microplastics zijn aangetroffen in afgelegen gebieden zoals het Noordpoolgebied, en zelfs in wolken.

Om dit urgente probleem van plasticvervuiling en koolwaterstofvervuiling in water aan te pakken, zijn effectieve oplossingen nodig. Terwijl er pogingen worden gedaan om af te stappen van fossiele brandstoffen en alternatieve opties voor plastic producten te onderzoeken, is er behoefte aan een betrouwbare methode om koolwaterstoffen uit water te verwijderen. Met de huidige methoden, zoals skimming en flocculatie, kunnen alleen grotere stukjes microplastic worden verwijderd, waardoor kleinere deeltjes onaangetast blijven.

Om dit probleem aan te pakken, heeft een team van onderzoekers onder leiding van Marcus Halik van de Friedrich-Alexander-Universität een universele saneringsmethode ontwikkeld met behulp van superparamagnetische ijzeroxide-nanodeeltjes (SPION's). Deze nanodeeltjes hebben een grootte van ongeveer 10 nm en beschikken over een groot actief oppervlak. Dankzij de superparamagnetisme-eigenschap van de SPION's kunnen ze gemakkelijk worden verzameld met behulp van een externe magneet.

De onderzoekers demonstreerden de effectiviteit van hun magnetische waterzuiveringstechnologie door met succes verschillende koolwaterstoffen, waaronder oliën en microplasticdeeltjes, uit verschillende watermonsters te verwijderen. De SPION’s bleken recyclebaar en konden meerdere keren gebruikt worden. Interessant genoeg vertoonde het mengsel van ijzerdeeltjes en plastic afval na één saneringscyclus nog steeds olie-absorberende eigenschappen, waarmee het alleen de schone SPION's overtreft.

Hoewel er nog enkele uitdagingen moeten worden overwonnen, zoals het vinden van een oplossing voor het recyclen van de ingezamelde koolwaterstoffen, gelooft het team dat hun werk zal bijdragen aan het voorkomen van het binnendringen van microplastics en organische verontreinigende stoffen in oceanen en andere waterbronnen. Ze werken ook aan het uitbreiden van het scala aan verontreinigende stoffen waarop de SPION's zich kunnen richten, inclusief anorganische verontreinigende stoffen. Om deze vooruitgang te kunnen realiseren zijn verdere ontwikkeling van een prototype van een magnetische scheider en financiële steun nodig.

Deze innovatieve aanpak met behulp van magnetische nanodeeltjes biedt veelbelovende mogelijkheden voor het aanpakken van het mondiale probleem van koolwaterstofvervuiling in water. Door effectieve methoden te ontwikkelen om koolwaterstoffen te verwijderen en te recyclen, kunnen we de impact op het milieu verzachten en op weg gaan naar een duurzamere toekomst.

Referentie: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water including Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495