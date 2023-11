Nieuw onderzoek onthult fascinerend jachtgedrag van zeeleeuwen

Een recente video waarin een zeeleeuw is vastgelegd die met een octopus vecht voor de kust van Nanaimo, Canada, heeft nieuw licht geworpen op het complexe jachtgedrag van deze mariene roofdieren. Lindsay Bryant, die regelmatig in het gebied zwemt, stuitte op de aangrijpende ontmoeting. Aanvankelijk dacht Bryant dat de zeeleeuw ergens in verstrikt was, maar begon Bryant de interactie op te nemen. Pas toen ze de beelden later terugzag, besefte ze dat het een intense strijd was tussen de zeeleeuw en een octopus.

In de video die op YouTube wordt gedeeld, is te zien hoe de zeeleeuw krachtig met de octopus om zich heen slaat, waarbij hij ontwijkende manoeuvres gebruikt om te voorkomen dat hij verstrikt raakt in de acht armen van de octopus. Andrew Trites, onderzoeker naar zeezoogdieren aan de Universiteit van British Columbia, legde uit dat het doorslikken van een octopus in zijn geheel een uitdagende taak is voor zeeleeuwen. De octopus heeft het vermogen om te voorkomen dat hij wordt ingeslikt door zijn armen te gebruiken om de kop van de zeeleeuw vast te pakken, wat mogelijk verstikking veroorzaakt.

Om dit obstakel te overwinnen, gebruiken zeeleeuwen een strategische jachttechniek. Trites onthulde dat zeeleeuwen op één arm van de octopus tegelijk bijten, waarbij ze voldoende kracht uitoefenen om een ​​arm af te rukken. Hierdoor kunnen ze de prooi consumeren zonder gevaar voor verstikking. Interessant is dat zeeleeuwen deze techniek aan het wateroppervlak uitvoeren, omdat ze in de lucht een groter koppel kunnen genereren dan onder water.

De opmerkelijke ontmoeting tussen de zeeleeuw en de octopus bezorgde Lindsay Bryant een werkelijk unieke zwemervaring. Ze noemde het een “once in a lifetime waarneming” en deelde de beelden op sociale media, waardoor kijkers gefascineerd raakten door de intense strijd tussen twee formidabele wezens van de oceaan.

