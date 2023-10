Onderzoekers vinden overeenkomsten tussen snelle radio-uitbarstingen en aardbevingen

Onderzoekers van de Universiteit van Tokio hebben opvallende overeenkomsten ontdekt tussen het statistische gedrag van zich herhalende snelle radio-uitbarstingen (FRB's) en aardbevingen. FRB's zijn intense uitbarstingen van radiogolven die afkomstig zijn van buiten onze Melkweg en doorgaans enkele milliseconden duren. Astronomen hebben echter ook uitbarstingen waargenomen die duizend keer korter zijn.

De studie uitgevoerd door astrofysici Tomonori Totani en Yuya Tsuzuki van de Universiteit van Tokio analyseerde een dataset van 7000 bursts uit drie zich herhalende FRB-bronnen. De gegevens zijn verzameld met behulp van telescopen zoals het Arecibo-observatorium in Puerto Rico en de Five-honderd-meter Aperture Spherical Telescope in het zuidwesten van China. Eén van de bronnen, FRB20121102A, bevindt zich op een afstand van meer dan drie miljard lichtjaar en was de eerste ontdekte FRB-repeater.

De onderzoekers ontdekten dat de aankomsttijden van uitbarstingen van FRB20121102A een hoge mate van correlatie vertoonden, waarbij veel uitbarstingen binnen een seconde van elkaar arriveerden. Deze correlatie vervaagde over langere tijdschalen, waarbij bursts met een tussenruimte van meer dan een seconde willekeurig arriveerden. Het gedrag is vergelijkbaar met de manier waarop aardbevingen secundaire naschokken veroorzaken na een beving, maar onvoorspelbaar worden zodra de naschok voorbij is.

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat het aantal FRB-naschokken de Omori-Utsu-wet volgt, die het optreden van naschokken van aardbevingen op aarde kenmerkt. Ze ontdekten dat elke uitbarsting een kans van 10 tot 50% had om een ​​naschok te veroorzaken, afhankelijk van de bron. Interessant genoeg bleef de waarschijnlijkheid constant, zelfs wanneer de FRB-activiteit in een bepaalde episode plotseling toenam.

Hoewel er een groot verschil is tussen FRB's en aardbevingen - de energieën van tijdsgecorreleerde FRB's zijn volledig ongecorreleerd - schrijven de onderzoekers deze discrepantie toe aan het beperkte dynamische bereik in FRB-gegevens vergeleken met aardbevingen.

Deze bevindingen bouwen voort op eerder onderzoek van astronomen in China uit 2018, waaruit bleek dat de energieverdeling van FRB’s kan worden beschreven met behulp van de aardbevingswet van Gutenberg-Richter.

Het onderzoek opent mogelijkheden voor verder onderzoek naar de eigenschappen van nucleaire materie in neutronensterren, wat inzicht zou kunnen verschaffen in de oorsprong van FRB’s. Het onderzoek werd gepubliceerd in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

