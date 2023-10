Bright Transient Survey (BTS) Botgestuurde telescopen Ontdek, bevestig en classificeer nieuwe Supernova

Een groep wetenschappers en astronomen heeft een belangrijke doorbraak bereikt in de studie van supernova's door met succes gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning-technologieën. De astronomen gebruikten het Bright Transient Survey (BTS) botproject als onderdeel van een breder initiatief voor het observeren en classificeren van supernova's die een bepaald helderheidsniveau overschrijden.

De BTSbot, ontwikkeld door studenten en docenten van de Northwestern University, was in staat een supernova in realtime te identificeren en te classificeren, waardoor menselijke tussenkomst om de gebeurtenis te bevestigen overbodig werd. Door de ‘menselijke tussenpersoon’ te verwijderen, geeft de bot onderzoekers meer tijd om de hemelse gebeurtenis te analyseren.

Assistent-professor Adam Miller van de Northwestern University benadrukte het belang van deze ontwikkeling en stelde dat verdere verfijning van modellen de bot in staat zou kunnen stellen specifieke subtypes van stellaire explosies te isoleren. Dit zou de studie van kosmische explosies aanzienlijk verbeteren en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe hypothesen om hun oorsprong te verklaren.

Hoewel sommige individuen hun zorgen hebben geuit over de vervanging van mensen door AI, benadrukte Miller dat het uiteindelijke doel een grotere efficiëntie is. Het BTS-project, dat in 2018 begon, beschikt nu over een enorme database van tienduizenden supernova’s. Met deze gegevens kan het team het vermogen van de bot trainen en verbeteren om het proces van ontdekking en classificatie te automatiseren.

De succesvolle toepassing van AI en machinaal leren op dit gebied markeert een aanzienlijke vooruitgang in astronomisch onderzoek. Nu de botgestuurde telescopen van BTS samenwerken, is de ontdekking en classificatie van nieuwe supernovae nu efficiënter dan ooit tevoren.

– Definitie van Supernova: Een supernova is een krachtige explosie die plaatsvindt aan het einde van de levenscyclus van een ster, resulterend in het vrijkomen van een enorme hoeveelheid energie en de vorming van nieuwe elementen.

– Definitie van AI: Kunstmatige intelligentie verwijst naar de ontwikkeling van computersystemen die in staat zijn taken uit te voeren waarvoor doorgaans menselijke intelligentie nodig is, zoals visuele perceptie, spraakherkenning en besluitvorming.

– Definitie van Machine Learning: Machine learning is een subset van AI waarbij algoritmen worden gebruikt om computers in staat te stellen van gegevens te leren en deze te interpreteren zonder expliciete programmering.

