Superzware zwarte gaten voeden zich sneller dan verwacht, blijkt uit onderzoek

Een team van wetenschappers heeft ontdekt dat superzware zwarte gaten mogelijk een voorheen onbekende ‘bezorgdienst’ hebben die hen voorziet van gas en stof dat ze veel sneller kunnen consumeren dan eerder werd aangenomen. Deze bevindingen zouden inzicht kunnen verschaffen in de manier waarop deze kosmische titanen omringend materiaal consumeren en de evolutie van sterrenstelsels beïnvloeden. Uit het onderzoek, gebaseerd op 3D-simulaties met hoge resolutie, is gebleken dat zwarte gaten binnen enkele maanden gas en stof kunnen verbruiken, in plaats van over honderden of duizenden jaren. Dit snelle voedingsproces zou de snelle fluctuaties kunnen verklaren die worden waargenomen in sommige quasars, de heldere centra van actieve sterrenstelsels. De simulaties lieten ook zien dat het binnenste deel van de accretieschijf, waar het meeste licht van de quasar vandaan komt, wordt vernietigd en vervolgens wordt aangevuld, wat wijst op een meer chaotische voedingsomgeving. Bovendien is de uitlijning van de accretieschijven met de rotatie van het zwarte gat, zoals eerder door wetenschappers werd aangenomen, mogelijk niet nauwkeurig, wat leidt tot een nieuw inzicht in het voedingsproces van superzware zwarte gaten.

Superzware zwarte gaten, die een massa hebben die miljoenen of miljarden malen groter is dan die van de zon, bevinden zich in de centra van de meeste sterrenstelsels. Wanneer ze worden omringd door accretieschijven van gas en stof, drijven ze quasars aan, de extreem heldere centra van actieve sterrenstelsels. De dynamiek van de voeding van zwarte gaten is een centrale vraag geweest in de fysica van accretieschijven, omdat inzicht in hoe gas het zwarte gat bereikt inzicht zou verschaffen in de levensduur en helderheid van de schijf. Simulaties met hoge resolutie met behulp van de Summit-supercomputer hebben onthuld dat het draaien en scheuren van de accretieschijf, veroorzaakt door de rotatie van het zwarte gat, resulteert in het splitsen van de schijf in binnenste en buitenste ‘subschijven’. Het zwarte gat begint zijn maaltijd door het gas en stof in de binnenste schijf te verslinden, terwijl materie uit de buitenste schijf de gaten opvult die achterblijven. Dit proces van eten, bijvullen en opnieuw eten kan binnen enkele maanden plaatsvinden, wat leidt tot een veel snellere voedingssnelheid dan eerder werd geschat.

De simulaties van het team betwisten ook de veronderstelling dat de accretieschijven op één lijn liggen met de rotatie van het zwarte gat. Gas dat deze zwarte gaten voedt, kent niet noodzakelijkerwijs de rotatie van het zwarte gat, wat leidt tot een meer turbulente en rommelige omgeving. Het Lense-Thirring-effect speelt een belangrijke rol in dit proces, waardoor de accretieschijven gaan wiebelen en het binnenste gebied sneller gaat draaien. Het kromtrekken van het schijfsysteem leidt tot botsingen tussen gas uit verschillende gebieden, waardoor materiaal dichter bij het zwarte gat wordt gedreven en uiteindelijk de schijf splijt. De binnenste en buitenste schijven evolueren vervolgens afzonderlijk en ontwikkelen verschillende schommelingen, die meer op de ringen van een gyroscoop lijken dan op een draaiende plaat.

Deze nieuwe inzichten in de voedingssnelheid van zwarte gaten en de dynamiek van accretieschijven kunnen implicaties hebben voor het begrijpen van de evolutie van sterrenstelsels en het gedrag van quasars. Ze dagen eerdere theoretische modellen uit en benadrukken de noodzaak van verder onderzoek en observaties om de complexe processen die plaatsvinden rond superzware zwarte gaten in het universum volledig te begrijpen.

