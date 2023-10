Superlensing-techniek tilt microscopen verder dan traditionele grenzen

By

Natuurkundigen van de Universiteit van Sydney hebben een nieuwe techniek ontdekt die superlensing mogelijk maakt zonder dat er een superlens nodig is. Traditionele optische methoden hebben beperkingen aan hoe dichtbij objecten kunnen worden onderzocht vanwege de diffractielimiet, die wordt bepaald door de golfkarakteristiek van licht. De diffractielimiet stelt dat een gefocusseerd beeld nooit kleiner kan zijn dan de helft van de golflengte van het licht dat voor observatie wordt gebruikt.

Eerdere pogingen om deze limiet te doorbreken met behulp van superlenzen werden gehinderd door extreme visuele verliezen, waardoor de lenzen ondoorzichtig werden. De natuurkundigen van de Universiteit van Sydney hebben nu echter een manier gevonden om superlensing met minimale verliezen te bereiken door de superlens helemaal te elimineren.

De onderzoekers plaatsten de lichtsonde ver weg van het object en verzamelden zowel hoge als lage resolutie informatie. Door verder weg te meten, interfereerde de sonde niet met de gegevens met hoge resolutie. Deze doorbraak op het gebied van superlensing heeft aanzienlijke gevolgen voor verschillende gebieden, zoals kankerdiagnostiek, medische beeldvorming, archeologie en forensisch onderzoek.

Met behulp van een nabewerkingsstap op een computer werd de superlensbewerking uitgevoerd na de meting zelf. Deze methode versterkt selectief verdwijnende (of verdwijnende) lichtgolven, waardoor een waarheidsgetrouw beeld van het object ontstaat. De onderzoekers denken dat deze techniek kan worden toegepast om het vochtgehalte in bladeren te bepalen, microfabricagetechnieken te verbeteren en zelfs verborgen lagen in kunstwerken bloot te leggen.

De onderzoekers gebruikten licht met de terahertz-frequentie, die in het gebied van het spectrum tussen zichtbaar licht en microgolf ligt. Dit frequentiebereik biedt belangrijke informatie over biologische monsters en kan worden gebruikt voor analyse van de eiwitstructuur, hydratatiedynamiek en beeldvorming van kanker.

Deze baanbrekende techniek maakt beeldvorming met hoge resolutie mogelijk terwijl een veilige afstand tot het object wordt gehandhaafd, waardoor beeldvervorming wordt voorkomen. De onderzoekers verwachten dat deze techniek interessant zal zijn voor iedereen die betrokken is bij optische microscopie met hoge resolutie.

Over het geheel genomen opent deze ontdekking deuren voor vooruitgang in de microscopie en zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden.

Bron: Universiteit van Sydney, Phys.org