Oude diamanten onthullen inzichten in de supercontinentcyclus

In een recent onderzoek door onderzoekers van de Universiteit van Witwatersrand hebben geochemische analyses en datering van insluitsels in diamanten licht geworpen op de vorming en migratie van het oude supercontinent Gondwana. De bevindingen bieden waardevolle inzichten in de complexe processen die het aardoppervlak vormen.

De co-auteur van het onderzoek, Karen Smit, legde uit dat de diamanten zich op grote diepte onder Gondwana vormden toen het supercontinent de Zuidpool bedekte, tussen 650 en 450 miljoen jaar geleden. De gastgesteenten van de diamanten werden drijvend tijdens de diamantvorming, waardoor zowel het ondergedompelde mantelmateriaal als de diamanten zelf werden getransporteerd. Dit materiaal droeg vervolgens van onderaf bij aan de groei van het supercontinent.

Toen Gondwana zo'n 120 miljoen jaar geleden uiteen begon te vallen, werden de diamanten, met kleine insluitsels van het gastgesteente, door gewelddadige vulkaanuitbarstingen naar het aardoppervlak gebracht. Deze uitbarstingen, die plaatsvonden in het huidige Brazilië en West-Afrika, vallen samen met de locaties van de continentale fragmenten van Gondwana. Dit suggereert dat de diamanten met verschillende delen van het supercontinent migreerden terwijl het zich verspreidde, en ‘vastgelijmd’ raakten aan hun respectievelijke bases.

Uit het onderzoek blijkt dat de diamanten zowel verticaal als horizontaal door de aarde reisden, waarbij ze de vorming en evolutie van het supercontinent volgden. Deze complexe geschiedenis duidt ook op een potentiële nieuwe manier van continentgroei, omdat relatief jong materiaal zich heeft verzameld in de wortels van de oude continentale fragmenten, waardoor deze dikker zijn geworden en aan elkaar zijn gesmolten.

Diamanten spelen een unieke rol bij het begrijpen van de geologische processen van de aarde vanwege hun sterkte en duurzaamheid. Ze zijn een van de weinige mineralen die kunnen overleven en de oude cycli van creatie en vernietiging kunnen vastleggen die verband houden met supercontinenten.

De bevindingen van het onderzoek bieden ook inzicht in platentektoniek en diepe geologische processen. Supercontinenten, zoals Gondwana, kunnen de diepe oceanische plaatsubductie beïnvloeden, een belangrijke motor van platentektoniek. Het begrijpen van deze processen was een uitdaging, maar de analyse van oude diamanten biedt een direct inzicht in de diepe werking van de aarde en hun relatie met de supercontinentcyclus.

Bronnen:

– Universiteit van Witwatersrand