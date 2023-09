Door NASA gebouwde broeikasgasdetector voor Carbon Mapper Initiative nadert lancering

By

Het Jet Propulsion Laboratory (JPL) van NASA heeft een ultramoderne beeldspectrometer ontwikkeld die is ontworpen om de broeikasgassen methaan en kooldioxide vanuit de ruimte te meten. Dit instrument is een stap dichter bij de lancering gekomen nadat het werd afgeleverd bij Planet Labs PBC in San Francisco.

De beeldspectrometer maakt deel uit van het Carbon Mapper-initiatief onder leiding van de non-profitorganisatie Carbon Mapper. Het zal de organisatie in staat stellen de bronnen van methaan en kooldioxide te lokaliseren en te meten, met name gericht op ‘superuitstoters’, die verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

De Carbon Mapper-coalitie, bestaande uit Carbon Mapper, JPL, Planet, de California Air Resources Board, Rocky Mountain Institute, Arizona State University en de University of Arizona, werkt samen in deze publiek-private inspanning om gegevens over de uitstoot van broeikasgassen te verzamelen .

De beeldspectrometer werkt door de golflengten te meten van licht dat door het aardoppervlak wordt gereflecteerd en door gassen in de atmosfeer wordt geabsorbeerd. Verschillende gassen absorberen verschillende golflengten van licht, waardoor een unieke spectrale ‘vingerafdruk’ ontstaat die de beeldspectrometer kan identificeren. Dit maakt een nauwkeurige meting en kwantificering van de uitstoot van broeikasgassen mogelijk.

Voorafgaand aan de integratie in een door Planet ontworpen Tanager-satelliet, onderging de spectrometer strenge tests bij JPL om zijn veerkracht onder de extreme omstandigheden van de ruimte te garanderen. Tot de succesvolle tests behoorden onder meer het onderwerpen van de spectrometer aan intense trillingen en extreme temperaturen. Een monster methaan werd ook gebruikt om het voltooide instrument in een vacuümkamer te testen, waardoor een duidelijke spectrale vingerafdruk van het gas ontstond.

De lancering van de satelliet, met de geïntegreerde beeldspectrometer, staat gepland voor begin 2024. Het Carbon Mapper-initiatief heeft tot doel de door dit instrument verzamelde gegevens te gebruiken, samen met andere bestaande instrumenten, zoals NASA's Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) spectrometer. op het Internationale Ruimtestation, om een ​​uitgebreid overzicht te geven van de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd.

Deze samenwerking tussen overheid, filantropie en industrie is een voorbeeld van hoe innovatieve benaderingen kunnen leiden tot uitzonderlijke capaciteiten met het potentieel voor mondiale impact.

