Astronomen observeren hoe een zonachtige ster herhaaldelijk wordt opgeslokt door een zwart gat

Astronomen van de Universiteit van Leicester hebben een baanbrekende ontdekking gedaan van een zwart gat dat een ster op een repetitieve manier opslokt. Deze ongewone gebeurtenis, die zich op ongeveer 500 miljoen lichtjaar afstand voordeed, resulteerde in regelmatige uitbarstingen van helderheid met tussenpozen van ongeveer 25 dagen. Deze bevinding daagt het traditionele begrip van getijdenverstoringen uit, die meestal plaatsvinden wanneer een zwart gat een ster overspoelt.

De ster, genaamd Swift J0230, vertoonde een onverwacht gedragspatroon. In plaats van te verdwijnen nadat hij gedeeltelijk was opgeslokt, ondervond de ster gedurende een periode van zeven tot tien dagen intense straling voordat hij plotseling uitdoofde. Dit patroon herhaalde zich ongeveer elke 10 dagen. De onderzoekers beschreven Swift J25 als een ‘gedeeltelijk verstoorde ster’, een unieke toevoeging aan de klasse van sterren die worden beïnvloed door zwarte gaten.

De hoofdauteur van het onderzoek, Dr. Phil Evans van de School of Physics and Astronomy van de Universiteit van Leicester, verklaarde: “Dit is de eerste keer dat we een ster als onze zon herhaaldelijk hebben zien versnipperen en verteren door een zwarte massa met een lage massa. gat." De waarnemingen suggereren dat de ster, die qua grootte vergelijkbaar is met onze zon, een elliptische baan rond een relatief klein zwart gat volgt, waarbij de massa wordt geschat op 10,000 tot 100,000 maal die van de zon.

Berekeningen geven aan dat tijdens het proces materiaal dat overeenkomt met drie aardes uit de atmosfeer van de ster wordt gestript en wordt opgewarmd terwijl deze in het zwarte gat stort. Dit genereert intense temperaturen van ongeveer 2,000,000 graden Celsius, wat resulteert in de emissie van een aanzienlijke hoeveelheid röntgenstraling. Deze röntgenfoto's werden aanvankelijk gedetecteerd door NASA's Neil Gehrels Swift Observatory.

Deze ontdekking levert een belangrijke bijdrage aan ons begrip van de interacties tussen zwarte gaten en sterren. Het biedt inzicht in de complexe dynamiek van het verslindingsproces en benadrukt de diversiteit van de uitkomsten. Verder onderzoek kan licht werpen op de onderliggende mechanismen en de langetermijneffecten van dergelijke interacties.

