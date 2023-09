Een glimp in het donker: NASA's ShadowCam onthult verborgen krater op de maan

NASA heeft een opmerkelijk beeld gemaakt van een lang verborgen krater op de maan met behulp van een combinatie van foto's van twee verschillende camera's. De krater, bekend als Shackleton Crater, bevindt zich op de zuidpool van de maan, waar alleen de hoogste bergkammen en toppen zonlicht ontvangen vanwege de kanteling van de maan. Deze regio, die grotendeels in duisternis gehuld is, biedt mogelijkheden voor ‘koude vallen’ waar water of ijs mogelijk verborgen kunnen blijven voor de zon.

Shackleton Crater is een raadselachtig rijk dat wetenschappers graag verder willen verkennen, omdat het een ideale plek lijkt te zijn voor de aanwezigheid van water in de vorm van ijs. Het middelste gedeelte van de krater ervaart extreem lage temperaturen, niet hoger dan −173 ° C (of −280 ° F). Als er waterdamp aanwezig is die het gevolg is van een botsing met een oude komeet, zou deze waarschijnlijk bevroren zijn en mogelijk verborgen onder het oppervlak.

Om de mogelijkheid van maanwaterijs te onderzoeken, zijn Chinese astronomen van plan om in 2026 een mini-vliegende sonde in te zetten om in de Shackleton-krater te boren. In de tussentijd gebruikt NASA een gespecialiseerd apparaat, bekend als ShadowCam, om in de eeuwige duisternis te kijken.

ShadowCam, gelanceerd op een Koreaanse maansatelliet in augustus 2022, is ruim 200 keer lichtgevoeliger in schaduwrijke gebieden vergeleken met andere maancamera's. De camera legt beelden vast van het donkere maanoppervlak door gebruik te maken van ‘aardschijn’, het zonlicht dat door onze planeet wordt gereflecteerd en de maan verlicht. Bovendien maakt het gebruik van zonlichtreflecties van maanbergen en bergkammen.

ShadowCam wordt echter geconfronteerd met uitdagingen bij het in beeld brengen van heldere gebieden als gevolg van oververzadiging. Om dit te ondervangen heeft het ShadowCam-team een ​​oplossing bedacht door een beeldmozaïek te maken. Door overbelichte gebieden te vervangen door foto's van andere maancamera's in een baan om de aarde ontstaat een uitgebreide visuele kaart van het terrein en de geologische kenmerken van zowel de helderste als de donkerste delen van de maan.

Deze adembenemende openbaring markeert een belangrijke stap in de richting van het begrijpen van de mysteries die zich in de donkere uithoeken van de maan bevinden. Omdat elke camera is geoptimaliseerd voor specifieke lichtomstandigheden, creëren gecombineerde beelden een ongekend beeld van de topografie en kenmerken van de maan. NASA's ShadowCam zet zijn missie voort om de geheimen te ontdekken die verborgen liggen in de diepten van onze naburige satelliet.

Definities:

1. Shackleton-krater: Een krater op de zuidpool van de maan, gevoelig voor schaduwrijke gebieden en een potentiële habitat voor waterijs.

2. ShadowCam: een gespecialiseerde camera gelanceerd door NASA om beelden vast te leggen van donkere delen van de maan met behulp van aardschijn en zonlichtreflecties.

Bronnen:

– Origineel artikel: NASA

– Definities afkomstig van algemene kennis